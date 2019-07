El proyecto eCOCO2 recicla el dióxido de carbono y lo convierte en combustibles limpios

El proyecto eCOCO 2 , liderado por el Instituto de Tecnología Química (centro mixto de la Universitat Politècnica de València y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas), nace con el objetivo de capturar y reciclar el dióxido de carbono (CO 2 ) emitido por los grandes sectores industriales. Este se convertirá después, con ayuda de vapor de agua y electricidad renovable, en combustibles limpios que se utilizarán, por ejemplo, para aviación.

Financiado por el programa Horizonte 2020, este proyecto se enmarca dentro de la hoja de ruta trazada por la Unión Europea para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Para hacerlo, se lleva a cabo un proceso de electrocatálisis, cuyo resultado también podrá utilizarse para poner en marcha la industria química, que podrá dejar de usar combustibles fósiles.

"Se va a intentar que el impacto negativo de la industria química en CO 2 localizado revierta en una nueva industria mucho más verde y de mucho más valor añadido. Ese CO 2 se puede utilizar de una manera positiva", ha explicado a la SER el coordinador del proyecto, José Manuel Serra, que ha añadido que se va a realizar una serie de encuestas en diferentes países para ver cómo percibe la sociedad que se reutilicen las corrientes de CO 2 para ese tipo de usos.

Serra ha expresado que llevar a cabo este proceso no supone un beneficio económico "hoy por hoy", ya que no existe "una prohibición ni una carga fiscal extra para los combustibles fósiles". Sin embargo, ha asegurado que se está "acelerando la conciencia social", por lo que en "diez o 20 años lo que se verá es que ese CO 2 no se podrá emitir". "La mejor manera de no emitirlo es hacer algo útil con él y, por entonces, los combustibles fósiles serán muy caros y muy demandados", ha manifestado.