El ex presidente de Gobierno Mariano Rajoy ha llegado pasadas las once de la mañana a Valladolid junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y la ex vicepresidenta y vallisoletana Soraya Sáenz de Santamaría.

Los dirigentes populares, junto al presidente del partido Pablo Casado, acuden a Valladolid para arropar a Alfonso Fernández Mañueco en su toma de posesión como presidente de la Junta de Castilla y León.

Imagen de archivo. Alfonso Fernández Mañueco y el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, saludan a los asistentes en un acto electoral celebrado en León / Rubén Cacho (ICAL)