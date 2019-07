Un abogado de oficio gana 400 euros al mes

En el Día de la Justicia Gratuita, que se celebra este viernes 12 de julio, el sector pide mejores condiciones salariales y laborales.

Recuerdan que se han curdaso en Castilla y León 38.000 expedientes de asistencia de justicia gratuita en 2018, lo que supone un incremento del 5 por ciento con respecto al año anterior. Una evidencia del papel fundamental que juega este colectivo en el sistema judicial a pesar de los "míseros salarios" que reciben, según explica Javier Martín, responsable del turno de oficio en Valladolid. "Al mes no se llega a los 500 euros porque son 142 euros de media por asunto y no haces un procedimiento al mes, si no que lo inicias e igual lo terminas al final de año".

Javier Martín también explica que piden "algunos medios materiales porque todo lo pone el propio abogado, ni siquiera tenemos una sala en los juzgados".