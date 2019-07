Ferraz no quiere echar al alcalde de Toro

Lo último sobre el expediente de expulsión del alcalde de Toro, Tomás del Bien: tras ser excluido del grupo socialista en la Diputación y debutar como No Adscrito, a pesar de que su expediente de expulsión no es firme, el diario El Mundo de Castilla y León afirma en su edición de este viernes que la dirección federal del PSOE trasmite al alcalde toresano que no tiene intención de expulsarlo.

Dice el diario, citando fuentes de la madrileña sede socialista de la calle Ferraz, que “la dirección federal del PSOE quiere arreglar la situación y eso pasa por no llevar adelante la expulsión de Tomás del Bien”. Y añaden que eso es justo lo que le habría trasladado el pasado viernes el secretario Federal de Coordinación Territorial, Santos Cerdán, al alcalde de Toro en la sede socialista madrileña.

Tras comentarle esta noticia, el propio Tomás del Bien ha precisado que, efectivamente, el viernes pasado estuvo en Madrid y que se habló de intentar solventar la situación, pero sin ir más allá. Y, en todo caso, el edil toresano recuerda que cualquier paso en ese sentido tendrá que reflejarse en la resolución de su expediente de expulsión, en el que todavía no le han contestado a las alegaciones presentadas.