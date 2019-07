Óscar quiere poner un toque de locura

Solo van dos entrenamientos, pero suficientes para que los futbolistas vayan adaptándose a las ideas del entrenador. Óscar Fernández no espera a nadie y en las primeras sesiones tiene muy claro qué puede dar la plantilla, si bien habrá salidas y unos cuantos fichajes más, ya que hay muchas posiciones con pocos efectivos. Al míster no le atrae el juego horizontal ni tratar la pelota hasta aburrir. Le interesa un toque de ‘locura’, es decir, que el Almería se convierta en un once vertical, solidario, y que saque bien el balón desde atrás. Curiosamente, los cuatro centrales están siendo protagonistas en el inicio de la pretemporada.

Parcela física

El técnico aprovechó cada parón para hablar con los jugadores. Primero con el delantero Simón Moreno, que compartió ataque con Álvaro Giménez, y luego precisamente con el máximo goleador de la anterior campaña, así como con José Corpas. Sin embargo, el hombre más temido por el vestuario es Víctor Fortes. El preparador físico del Almería puso a la plantilla a hacer series de carrera continua y cambios de ritmo entre cada ejercicio. Óscar trató de animar a todos para que llevaran el cuerpo al límite, puesto que el esfuerzo del verano luego se verá recompensado a lo largo de la Liga.

Alrededor de una hora y media estuvo el plantel sobre un Mediterráneo que parece una alfombra. La nueva bermuda, o hierba de verano, crece con rapidez y las altas temperaturas, junto con el buen riego, favorecen su rápido crecimiento. Las acciones con balón (rondos, posesión, filosofía de juego, situaciones de partido), se fueron alternando con series de carreras a distintos ritmos. En todo momento Óscar Fernández pidió a sus futbolistas responsabilidad y exigencia, auto exigencia. Veinticuatro jugadores han vuelto a estar bajo las directrices del preparador valenciano; dieciocho del primer equipo y seis del filial, los mismos que el jueves por la tarde (Jero, Prendes, Alonso, Callejón, Dani Albiar y Javi Moreno).