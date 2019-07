Sor Ana María, la artista de las Madres Trinitarias

Hoy se ha inaugurado, por parte de la edil de cultura, Alma Cámara, la exposición temporal que permanecerá en la Sala Municipal de Exposiciones hasta el 15 de septiembre, ‘Aprendiendo a mirar’, de la monja trinitaria Sor Ana María.

Nacida en Kerala, costa sur-oeste de la India, en Ernakulam, en enero de 1988, Sor Ana María, cuyo nombre real es Tintu Joseph Manakkil, llega a España, en el año 2008, para ingresar en el conocido convento de las monjas trinitarias de nuestra ciudad.

SER Andújar

En una entrevista a esta casa en Hoy por Hoy, Sor Ana María nos ha contado cómo el destino la trajo a Andújar: “Conocí a las monjas trinitarias en Kerala, India, mi lugar de nacimiento. Ellas fundaron allí, en la ciudad de Thrissur, en el año 2003 un convento, pero por algunas dificultades, sobre todo por los problemas de visado de extranjeros en la India, la fundación no pudo seguir y se tuvo que cerrar. […] Convencida de mi vocación y de que la única forma posible de vivirla era viniendo a España, donde había conventos de trinitarias, junto con la hermana Remya, decidimos ingresar en la comunidad de Andújar, en el año 2008, llegando aquí un 8 de septiembre.”

Once años en Andújar, donde ha podido desarrollar su faceta artística con la ayuda de un profesor durante 4 horas a la semana. “Luego en mis tiempos libres, dentro de los ratos que me deja la vida de comunidad, procuro dedicarlos a esta afición.” Una afición que, si bien está perfeccionando en el convento, ya le viene de familia: “Mi afición a la pintura viene de cuando yo era pequeña y vivía en casa de mis padres. Cerca de ella vivían mis primos; ambos pasaban horas y horas pintando, tanto en grandes cuadernos como en las paredes de su casa. El tiempo volaba mientras los observaba y al volver a casa siempre intentaba imitar lo que les había visto hacer a ellos. También mi madre tiene mucha afición a la pintura y de alguna manera me la ha transmitido. Cuando llegué a Andújar y las hermanas conocieron mi gusto y vieron mis dibujos, me animaron mucho y en seguido me ofrecieron la posibilidad de que algún profesor me enseñara con más técnicas.”

44 obras pictóricas que ha realizado en su tiempo contemplativo en Andújar, dentro del convento trinitario. De ahí el nombre de su colección, ‘Aprendiendo a mirar’, donde expresa, con un lenguaje propio y lejos de vanidades, su sensibilidad como artista. “Quiero expresar todas aquellas cosas que miro atentamente y que me gustan y lo manifiesto pintando. […] Quiero expresar todas las cosas bonitas que encuentro y de alguna manera las vivencia de mi ser contemplativa.”

La exposición ‘Aprendiendo a mirar’, de Sor Ana María, estará en la Sala Municipal de Exposiciones de la Casa de Cultura, hasta el 15 de septiembre, con horario de 8 a 15 h. de lunes a viernes, y sábados de 10 a 14 h.