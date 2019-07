José Guirao: "Quien haya montado este lío, que cambie de medicación"

El ministro de Cultura y Deporte en funciones, José Guirao, se ha referido este sábado al "veto" hacia el abogado defensor de los cinco condenados de 'La Manada', Agustín Martínez, en un curso sobre "sexualidad" organizado por la Universidad de Cádiz (UCA).

El Ministerio de Cultura ha desmentido de forma oficial que intercediese para evitar que Martínez Becerra acudiese al curso alegando que no podía garantizarse la seguridad del ministro, pero este sábado, Guirao ha insistido en que el ministerio no ha tenido nada que ver con el veto.

El ministro en funciones, que ha calificado el asunto de "broma pesada" y ha recomendado que "quien sea que haya montado este lío cambie de medicación o se dedique a la ficcion televisiva, que ahora tiene mucho futuro". Además, ha asegurado que "no tenía ni idea de quién va a un curso u otro", al mismo tiempo que ha señalado que él viene a "clausurar y nada más".

Así se ha pronunciado Guirao tras la visita que ha realizado, junto con el rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, a las exposiciones 'Historia viva de la vocación marítima al territorio del conocimiento' y 'Universidad con vistas' en el Rectorado gaditano.

"No se puede mezclar el ministerio con una película que es claramente un delirio" ha incidido el ministro mientras ha recordado que las universidades son "autónomas e invitan a quién quiera y el Ministerio nada tiene que hacer o decir".

A este respecto se ha referido al rector de la UCA, Francisco Piniella, quién ha subrayado que "nadie le ha llamado, mucho menos de la Moncloa, para decirme nada".

Piniella ha desmentido, además, que la universidad gaditana haya tenido algo que ver con que finalmente Agustín Martínez Becerra no vaya a participar en la ponencia, y ha aseverado que los cursos de verano "fueron aprobados por el equipo de Gobierno anterior" y en la memoria el abogado "no aparece, por lo tanto, este señor no tiene por qué dar ninguna conferencia".

No obstante, el máximo dirigente de la UCA ha resaltado que "otra cosa es que un ponente, por su cuenta y riesgo, quisiera traer a Martínez Becerra, algo que no está permitido, evidentemente".

Para zanjar el tema, Francisco Piniella ha detallado que "los ponentes del curso se quedan en un hotel y él estaba en otro, lo que demuestra que no tenía nada que ver con la organización".