Brigadas forestales denuncian descoordinación en el mayor incendio de Madrid

Son brigadas forestales que trabajan en la primera línea de fuego. Aseguran que a pesar de que había brigadas forestales en puntos cercanos a las llamas, y que podían haber actuado antes, no lo hicieron porque el CECOP de Madrid, el Centro de Coordinación Operativa, no activó su intervención hasta una hora después, cuando el fuego ya había entrado y avanzaba sin control en Madrid.

"Vimos que era un incendio grande, íbamos sobre aviso porque habíamos escuchado las comunicaciones, pero no nos despachaban". No les autorizaban a intervenir. "Cuando vimos la columna de humo estábamos a dos o tres minutos, eran pastos, pero no nos daban la orden de intervenir. Volvimos a la base, y cuando por fin nos activaron, había pasado una hora", se lamentan.

Los brigadas forestales "conocemos los caminos, los accesos a los montes, el combustible que se quema pero parece que nos relegan al segundo plano". "Es decepcionante ver como salía el humo, estar a dos o tres minutos de la columna de humo y no poder hacer nada".

Fuentes de la Comunidad de Madrid desmienten que hubiera descoordinación en la actuación de este incendio. Aseguran que la normativa del INFOMA, el plan de emergencias por incendios forestales, permite a cualquier recurso que avista humo desplazarse sin que el centro de operaciones le tenga que autorizar, algo que los brigadistas aseguran, solo se cumple sobre el papel.

El CECOP de la Comunidad de Madrid, señalan las mismas fuentes, se puso en contacto con el de Castilla La Mancha a las 6 de la tarde del viernes, para ofrecer ayuda cuando el fuego todavía estaba en la provincia de Toledo. Fue media hora más tarde cuando reclamaron esa ayuda.