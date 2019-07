Varios voluntarios trabajan en el rescate de vencejos caídos de sus nidos

El vencejo común es un ave que tiene una gran importancia por su labor de insecticida natural en las ciudades. Es capaz de comerse cuatro kilos de insectos al año. Nidifican en huecos de edificios, y en determinados momentos (cuando no caben dentro del nido o con el exceso de calor) los pollos no aguantan y directamente se tiran. Algunos pueden volar pero otros no se han desarrollado y caen al suelo dañándose más o menos dependiendo de la altura de la que caigan.

Grupo vencejos Esparvel

El grupo ecologista Esparvel con el asesoramiento técnico del CERI (Centro de Estudios de Rapaces Ibéricas), de la Junta y el apoyo técnico de la UCLM ha creado esta red de voluntarios. Angel Velasco es técnico de laboratorio del departamento de ciencias ambientales nos explica en qué consiste esta red. A partir de los avisos que se reciben en el 112 de caídas de vencejos que se encuentra la gente en Toledo, se produce un reparto de estos ejemplares a una red de voluntarios, que se encargan de sacarlos adelante.

Para ello, se hace una evaluación previa del ave, y si no tiene daños importantes (en ese caso se deriva al CERI), es recibido por un voluntario, que se encarga de ir alimentándolo hasta el momento de su suelta. A estos voluntarios se les ha dado una sesión inicial de cuidados básicos.

