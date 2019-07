Odón Elorza: "Los ministros de Podemos tienen que ser consecuencia de un acuerdo programático"

El diputado del PSOE por Gipukzoa, Odón Elorza, sostiene que la posibilidad de que Unidas Podemos ocupe sillones en el Consejo de Ministros "tiene que ser consecuencia de un proceso de negociación. Si es posible un acuerdo programático con nuestro socio prioritario, evidentemente se pasaría a configurar el gobierno".

Entrevistado en Hora 14 Euskadi, Elorza cree que "no se está respetando el orden lógico en este caso por Podemos. Lo normal es debatir el programa de gobierno y calendario legislativo y ,a partir de ahí, si no hay grandes dificultades, se entra en la estructura y la presencia de ministros de Unidas Podemos o de independientes".

Por ello, Elorza califica de "precipitada" la consulta de Pablo Iglesias a sus bases sobre un gobierno de coalición. "Las negociaciones lamentablemente no han avanzado y profundizado, y la consulta puede cerrar muchas más puertas. Es otro error de Pablo Iglesias que se está cargando la negociación".

Sobre la carta de sus compañeros de filas que se abstuvieron en la investidura de Mariano Rajoy y que enviaron al Partido Popular pidiendo lo mismo en la próxima investidura de Pedro Sánchez, el diputado socialista no la comparte. "No me siento identificado, me pareció innecesaria e incorporaba valoraciones políticas que no comparto", setencia.