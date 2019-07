Han pasado dieciséis años desde que decidió emprender la aventura en el mundo del arbitraje para posteriormente especializarse en el cuerpo de asistentes donde esta temporada tendrá la ocasión de dirigir encuentros de la máxima categoría del fútbol español. Alvaro Yeray Carreño (Santa Cruz de Tenerife, 1985) ha logrado lo que todo colegiado siempre desea: ascender a lo más alto del fútbol de su país tras mucho trabajo y sacrificio en el que reconoce “dejas de dedicas horas a la familia y los amigos para centrarte en esta labor que tanto me gusta. Todo empezó con mi hermano que era árbitro y yo antes jugaba al fútbol. Con el tema de los estudios mi padre me preguntó si no podía probar y al final lo hice, llegando donde he llegado tantos años después”, comenta el trencilla tinerfeño que recuerda incluso el primer encuentro que dirigió: “fue un partido de fútbol siete de benjamines y la noche anterior no pegué ojo. Aquello fue con diecisiete años y a partir de ahí empecé pitando un partido de copa Heliodoro pero me gustaba más estar en la banda de asistente, y enseguida se lo dije a mi delegado para que me incluyera en mi cuerpo específico de asistentes”, recordaba Carreño.

No es nada fácil el saber cómo se comportan los jugadores en un encuentro, reconociendo Carreño que también suelen estudiar a los protagonistas sobre el verde puesto que “nosotros tenemos que analizar como juegan las defensas, los saques de banda, de esquina. Debemos de realizar todo tipo de trabajo de como los equipos ejecutan este tipo de situaciones puesto que los jugadores son profesionales y saben cómo hacer todo tipo de lides de las cuales tienes que estar pendientes”.

Un colegiado siempre está pendiente de cómo ha sido su trabajo a la hora de impartir justicia en un encuentro, incluso de confirmar si han tenido aciertos o errores en un determinado partido. Yeray Carreño es de los que analiza su actuación “dependiendo del horario pues ves el partido al día siguiente o por la noche, o en el vuelo de regreso. Sueles tener inquietudes por confirmar si lo has hecho bien o no en determinadas situaciones en las que has actuado”, matizó Carreño quien no es de protocolos aunque “reconozco que cuando llego a un campo suelo usar siempre el mismo lado del vestuario donde me cambio si repito el mismo vestuario. Son protocolos que no tengo por norma pero igual ejecuto de manera repetitiva”, explicaba.

Con su ascenso a la máxima competición, Alvaro Yeray Carreño reconoce que los campos de la máxima categoría son el sueño donde gusta estar impartiendo justicia: “A todos les gusta estar en los mejores campos, pero en cualquiera de los de primera división siempre gusta actuar. De hecho he estado en San Mamés con el Bilbao Atlético y lo dejaron muy bonito, estando muy a gusto en ese campo incluso con su delegado quien fue árbitro en el pasado y siempre te sientes muy bien allí. Luego hay campos donde parece que hay estrecheces como el de Santo Domingo en Alcorcón, pero sabes que tiene las medidas reglamentarias”, comentó.

Un ascenso que ha costado mucho para Alvaro Yeray Carreño y que quiere compartir “con la familia y con la gente que tienes cerca. Siempre tienes el deseo de lograr ascender por todos ellos pues sufren en la oscuridad. Hay reuniones familiares en las que no puedes estar por tener partido y son los grandes sacrificados de todo lo que estoy viviendo”, sentenció.