Más de 100 coches contra el aislamiento ferroviario de Jaén

La marcha contra el aislamiento ferroviario ha reunido a más de 400 personas que, repartidas en unos 100 vehículos, salían poco después de las diez de la mañana de la estación de Renfe de la capital jienense. La protesta contó con el apoyo de todos los grupos políticos con representación municipal: PSOE, PP, Ciudadanos, Adelante Jaén y VOX.

Uno de los carteles que se ha podido ver durante la marcha. / Radio Jaén

El alcalde de Jaén, Julio Millán, resumía las demandas de la capital y provincia como "una mejora de la conexión con Madrid, una infraestructura de alta velocidad que tiene que ir más rápido, que tiene que acabarse. Necesitamos también una mejora de la conexión ferroviaria con Córdoba que también nos conecte con Sevilla". Además, exigió "una actuación que nos conecte con Andalucía Oriental ya que ahora mismos estamos aislados".

También participó en la protesta el portavoz del PP, Javier Márquez, que dijo, en relación al aislamiento ferroviario que "es uno de los grandes fracasos de este país respecto a Jaén". Por su parte, la portavoz de Ciudadanos y socia de gobierno, María Cantos, ha explicado que "el aislamiento ferroviario afecta en todo y queremos volver a recuperar esa capitalidad de Jaén". Por último, el concejal de Adelante Jaén, Javier Ureña, decía que "tenemos que forzar a que esta situación no se quede aquí si no se quede en realidades que traigan una comunicación decente". Vox apoyaba también la protesta pero no ha contado con ningún representante en la marcha.

Entre los asistentes a la protesta, destacaba la presencia de miembros de la plataforma 'Jaén merece más', el secretario provincial de Comisiones Obreras, Francisco Cantero, así como responsables del colectivo de comerciantes 'Müy de Jaén' y vecinos de a pie. Los asistentes reclamaban unas mejores conexiones ferroviarias para terminar con el progresivo aislamiento que vive la provincia agravado después de la puesta en marcha del AVE a Granada que ha supuesto la eliminación de un talgo que cruzaba toda la provincia.

El manifiesto leído al principio por un miembro de la asociación jienense del ferrocarril incidía en que Jaén no debe "perder ni una sola oportunidad, no dejar escapar ningún tren". Han exigido que "el mismo tren que riega de posibilidades el resto de este país y de esta comunidad autónoma, dé respuesta también a esa parte fundamental de nuestro desarrollo que nunca acaba de llegar". Por último, el alcalde, Julio Millán, ha señalado que, cuando haya gobierno en España, pedirá una reunión a la próxima persona que ocupe el Ministerio de Fomento para exigir inversiones para la provincia de Jaén.