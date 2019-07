Antonio Sanz renuncia a la presidencia del PP en la provincia

La jerezana Ana Mestre ocupará la presidencia provincial del Partido Popular hasta la celebración de un congreso tras la marcha del viceconsejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, quién este fin de semana ha dejado el cargo.

"Desde las elecciones autonómicas de diciembre no ha habido ocasión de pararse y ni siquiera de buscar el minuto para sentarnos, reflexionar y analizar. Ha sido un ir y venir de actos electorales. Al fin y al cabo una campaña difícil", ha afirmado Sanz, para explicar ante los alcaldes y concejales populares de la provincia por qué no ha tomado la decisión de dejar la presidencia antes. Sanza ha afirmado que "ha llegado la hora de aprovechar la libertad del momento, hay que abrir una nueva etapa en el PP". Antes, ha dicho, "no era el momento", porque "así se lo indicaron".

Antonio Sanz deja la presidencia "libremente, sin que nadie me lo haya pedido, nadie me lo haya exigido, ni siquiera nadie que me lo haya recordado ni en la dirección nacional ni en la dirección regional, cosa que agradezco, considero que es la decisión correcta".

Se marcha tras 13 años en la presidencia del partido y con el partido dividido entre un sector que apostaba por su continuidad, liderado por nombres como Ana Mestre o Antonio Saldaña, y quienes abogaban por su marcha, encabezado por José Loaiza o José Ortiz, que ha llegado a reconocer públicamente su desencanto con la continuidad de Sanz.

No obstante, antes de concluir ha pedido que el partido "continúe unido", y ha mostrado su apoyo público a la delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, para que se convierta en la nueva presidenta del PP Provincial. Por lo pronto, Mestre ocupará ese puesto de manera provisional, a partir de este martes, que se celebrará una Jutna Directiva Provincial, a la que acudirá el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla. En ese encuentro se refrendará la presidencia de Mestre hasta que tenga lugar el congreso para elegir a quien relevará, de forma oficial a Antonio Sanz al frente de los populares gaditanos