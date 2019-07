El PP acusa al Consell de "vender humo" y pagar con dinero de todos un fin de semana de vacaciones

La vicesecretaria general del PPCV, Elena Bastidas, lamenta que el Presidente de la Generalitat, Ximo Puig, “se ría de los valencianos desde su retiro veraniego pagado por los ciudadanos”.

"Es el pistoletazo de salida a las vacaciones de un Consell que no ha hecho nada más que repartirse los sillones y solo está pendiente de irse cuanto antes a descansar en lugar de gestionar. Se ríen de los valencianos desde su retiro veraniego pagado con el dinero de todos los ciudadanos. No hace falta que invadan Montanejos un fin de semana con gastos pagados para reunirse. Lo mismo podrían hacer en las dependencias de la administración y saldría más barato”.

Elena Bastidas ha indicado que “mientras el número de altos cargos se ha disparado más de un 50% con 81 nóminas más que en la anterior legislatura vemos a qué se dedican en realidad. En lugar de hablar de los problemas de los valencianos solo se preocupan de cómo se mantienen, cómo enchufar a más gente y cómo subir los impuestos”.

Respecto al contenido del Seminari, Bastidas ha indicado que “es todo humo. A los ciudadanos no les engañan con sus fábulas de ficción que no se corresponden con lo que ocurre realmente en la calle. No hacen nada y ya no pueden disimular su insolvencia en la gestión que ahora estamos padeciendo tras cuatro años”.

“A quien de verdad debe dar explicaciones el Consell de su gestión es a los valencianos. Por eso resulta curioso que se junten en un fin de semana alegre a la vez que los miembros del Consell que repiten de la pasada legislatura pasarán entre 7 y 11 meses sin comparecer en Les Corts. Esta tomadura de pelo ya no la aguanta nadie”, ha concluido.