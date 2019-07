Unides Podem y Compromís acusan a PP y C's de convertir en partidista un acto al que no ha acudido el PSOE

En el Ayuntamiento de Alicante, ya luce la bandera arcoíris en la fachada principal, en conmemoración del Orgullo LGTBI que se celebra esta semana. Un acto hasta ahora institucional, pero que este año no está incluido en el programa oficial del Orgullo organizado por Diversitat y que ha estado marcado por las ausencias del PSOE o de la propia organizadora.

También por los discursos, que no han gustado a la oposición y en los que el alcalde Luis Barcala ha pedido "sumar, no restar ni dividir" y la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez ha aprovechado para reivindicar la libertad de expresión "bidireccional", en medio de la polémica por la petición de Diversitat para que no participen en la manifestación del próximo sábado en Alicante.

Unas palabras que no han gustado ni a Unides Podem, ni a Compromís, que han acudido por "lealtad institucional" y que han acusado a PP y Ciudadanos de convertir el acto en partidista. Xavi López, portavoz de Unides Podem, lo ha calificado de "postureo" y ha lamentado que se haya convocado a espaldas de la entidad organizadora. Recuerda, además, que el Orgullo es una "reivindicación política" y que no tiene sentido pedir que se despolitice.

Tampoco ha gustado el acto a Compromís, por las ausencias y porque los discursos "no tocaban". No obstante, su portavoz Natxo Bellido cree que había que acudir y por eso lamenta el tuit de Diversitat, en el que se acusaba a Compromís de blanquear a la extrema derecha por participar en él.

Bellido también ha vuelto a pedir una reflexión a Ciudadanos porque es "incomprensible políticamente darle la mano a Vox" -que no ha querido participar en el acto- y al mismo tiempo "estar en la cabecera del Orgullo".

Sin embargo, desde Ciudadanos, su portavoz Mari Carmen Sánchez, insiste en que en Alicante su partido "no tiene ningún pacto con Vox". Y sobre la ausencia de Diversitat, la también portavoz municipal ha insistido en que se ha invitado a todas las asociaciones que trabajan por los derechos LGTBI en Alicante, por lo que "habrá que preguntarles" a ellos por qué no han asistido.

La otra ausencia destacada ha sido la del Partido Socialista, que ha argumentado su postura por la exclusión de Diversitat. La edil Llanos Cano asegura que no van a participar de" un acto realizado al margen del pueblo", ni de "la polémica interesada que han creado PP y Ciudadanos" a cuenta del Orgullo.