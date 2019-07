Mañueco se estrena en La Aguilera

Alfonso Fernández Mañueco estrena en La Aguilera la séptima edición del curso Prensa y Poder asumiendo el compromiso de luchar contra el éxodo rural. ‘Despoblación, tecnología y cultura del mérito’ es el lema de este año de un programa de conferencias, dirigido un año más por el periodista ribereño Graciano Palomo.

La organización, que había dejado en blanco el espacio correspondiente al acto inaugural a la espera de que se despejasen las incógnitas poselectorales, finalmente, decidió invitar al nuevo presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en lo que ha sido el primer acto al que asiste tras su nombramiento.

El salón de actos de San Gabriel acoge las conferencias del curso / cadena SER

En su charla inaugural, titulada ‘Mérito, despoblación y cultura’, el presidente hablaba de su compromiso con el medio rural en un catálogo de declaración de intenciones de la etapa que se abre ahora en el gobierno autonómico, en el que dejaba patente su compromiso de afrontar el reto de la creación de empleo y de frenar el éxodo rural. “Donde hay empleo hay oportunidades, donde hay actividad económica se fija población y si vemos en la Ribera, podemos comprobar cómo esa actividad de la industria agroalimentaria, vinculada fundamentalmente al vino, pone de manifiesto que sostiene la población en el territorio, por tanto hay que apostar por esas políticas de empleo eficaces”, comentaba el presidente.

Murmullos y algunas risas se han escuchado en el salón de actos de San Gabriel Ciudad de la Educación cuando Mañueco ha insistido en su voluntad de “acortar los plazos” del nuevo hospital comarcal. Después de recalcar en sus dos visitas anteriores a Aranda antes de las elecciones que el edificio estará construido antes de que acabe este mandato, el compromiso era esta vez más tibio e impreciso, sin hablar de fechas concretas.”Lo he dicho en muchas ocasiones, cuando tenía otras funciones, y hoy que soy presidente de la Junta de Castilla y León, quiero poner de manifiesto mi compromiso para impulsar las obras del hospital de Aranda, para acortar los plazos todo lo posible y para que el proyecto sea una realidad cuanto antes”, expresaba Mañueco.

El presidente ha hablado también de la necesidad de que la culminación de la A-11 sea una realidad independientemente del color político de quien gobierne en Moncloa, recibiendo algunos aplausos.

Ding Dawei pronunciaba la primera ponencia, antes de la inauguración / cadena SER

La primera ponencia celebrada esta mañana ha sido a cargo del intelectual y periodista chino Ding Dawei, CEO de la radio más escuchada por la comunidad china en nuestro país.

El programa cuenta con algunas caras conocidas en este curso, como la de la ex ministra de Agricultura Isabel García Tejerina, que tratará un tema de su especialidad relacionado con el mundo rural y las nuevas tecnologías, o la de la ex consejera del mismo sector, Milagros Marcos, que hablará sobre la mujer rural ante la despoblación.

EDICIÓN DE OTOÑO DE ‘PRENSA Y PODER’

La encargada de clausurar el curso será la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para hablar sobre la cultura del mérito y la mujer. Para esa jornada estaba previsto rendir sendos homenajes al ex presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y al director general de la Fundación Caixabank, Jaume Giró, entregándoles el premio al mérito político y al mérito personal respectivamente, pero su agenda les impide acudir ese día a la cita. La organización se está planteando llevar a cabo una edición de otoño para poder contar con ellos dentro de unos meses. Mientras tanto, el hueco de este curso de verano lo cubrirá la ex ministra de Trabajo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que sí podrá venir a recoger un galardón al mérito político.