Santa María de los Llanos recupera su servicio de Movistar

Tras más de 2 semanas con un problema en la línea de llamadas e internet, lo que supuso un problema importante no solo a nivel particular sino sobre todo para el centro de salud, pues no podían ni expedir recetas siquiera. El alcalde de la localidad Ovidio González se ha personado él mismo, esta mañana, en el centro de salud donde le han informado que el pasado viernes acudieron los operarios y arreglaron el problema devolviendo el pueblo a la normalidad.

Según informa González esta falta de servicio de la compañía telefónica ha traído consecuencias y los vecinos de Santa María de los Llanos están optando por cambiar de compañía tras los incidentes.