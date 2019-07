Referente del folclore mundial

El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, ha recibido en el palacio de Castilfalé a los 16 grupos de danza que participan en el Festival Internacional de Folcklore Ciudad de Burgos en su 43 edición. Ha afirmado que a día de hoy este evento está muy consolidado y además, tiene una alta repercusión internacional, siempre con críticas positivas. Además, el alcalde ha agradecido a la organización del Comité de Folclore la implicación y su buen hacer y se ha lamentado de la suspensión del acto de inauguración a causa de la lluvia el pasado sábado 13 de junio. Regina Peñacoba, Presidenta del Comité de Folclore de Burgos, ha explicado que esta primera actuación no se pudo desplazar a un recinto cerrado porque la meteorología era muy cambiante y no había posibilidad de utilizar el Forum Evolución, el único espacio donde hubiera podido tener cabida. Ha afirmado que "no es tan fácil cómo parece". Después del estreno de ayer, hoy continuarán las actuaciones en la plaza Virgen del Manzano y se intentará llegar a congregar al mismo número de espectadores que ayer, con más de 2.200 personas.

Además de la música y danzas que se muestran en el escenario principal, por las mañanas los diferentes grupos de danza ofrecen varias actividades al público como "Baila con nosotros" donde enseñan sus bailes típicos, "Música y Canciones del mundo" para dar a conocer sus instrumentos locales y cómo se hace música con ellos y "Sabores del mundo" donde se pueden degustar tapas y platos típicos de los países invitados. También se venden piezas artesanas de casa país y se han programado dos exposiciones con acento africano, Senegal y Etiopía, además de una de pintura contemporánea en el Arco de Santa María. Este miércoles 17 de julio tendrá lugar la ceremonia de clausura con la actuación de todos los grupos participantes. Son 16 en total de 6 países distintos. Armenia, Portugal, Puerto Rico, Sri Lanka, Tahití y de España, la Agrupación folclórica de Andratx, de Islas Baleares además de una decena de grupos tradicionales de Burgos.