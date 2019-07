Lampropoulos: "Quiero ascender y ganar todos los partidos"

La vuelta al trabajo del Deportivo ha tenido como protagonista al primer fichaje de esta campaña, Vasilios Lampropoulos. El central fue el que abrió la veda de los movimientos este mercado. Hoy, en la sala de prensa de Abegondo, compareció ante los micros expresándose ya en un correcto castellano, mostrando así sus ganas de integrarse cuanto antes en su nuevo equipo.

El defensa visitó A Coruña en el pasado mes de enero y firmó en abril su contrato para salir por "primera vez fuera de Grecia. He esperado muchos años por eso. Conozco al equipo desde hace 5 años. Estoy feliz y encantado". Desde esa visita a la ciudad, el zaguero vio "todos los partidos" de su nuevo equipo. "Ahora es un nuevo año y tenemos que jugar para ascender. Quiero trabajar mucho para estar al nivel que debo estar. Quiero ascender, quiero ganar todos los partidos. Quiero jugar con el Dépor en Primera" declaró un ambicioso Lampropoulos. "Conozco al equipo de Djalminha y Valerón y me encanta ahora estar aquí".

Su salida de Grecia no fue fácil. Su club, el AEK, decidió apartarlo de la dinámica del equipo en cuanto constató el deseo del defensa de no renovar su contrato. "Fue difícil porque estuve seis meses sin jugar. Los dos meses después del campeonato hacía entrenamientos solo". Se define como "un jugador fuerte. Puedo jugar con balón y ahora quiero conocer más el fútbol español. Es un sueño jugar en LaLiga. No miro qué sucedió el año pasado".

Por último, el nuevo defensa del equipo ha querido matizar cómo se debe pronunciar su apellido. "En griego se dice Lavrópulos, aunque casi mejor Lavro" explicó.