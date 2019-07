Fidel Chaves ya luce la nueva camiseta del Elche. El centrocampista ha sido presentado oficialmente esta mañana, acompañado del director deportivo, Nico Rodríguez. Fidel asegura que regresa cinco años después "mucho más maduro" y reconociendo que "en el Elche viví mis mejores años como futbolista".

"Después de mi marcha, dejándolo en Primera, el club pasó momentos difíciles. Pero siempre le he seguido teniendo muchísimo cariño a esta ciudad. Mis mejores años futbolísticos fueron en el Elche y qué manera de volver a reencontrarme en la ciudad en la que toqué el cielo con el ascenso a Primera. Vengo con muchas ganas de aportar e ilusión. El club va a volver a crecer" dijo el jugador.

Asegura que ahora es un jugador "mucho más maduro. Antes era más irregular y no entraba tanto en juego. Antes, no veía tanta puerta, pero después he sido más goleador. Tenemos que dar un punto más cada año".

Salida de Jony

Con la presencia hoy en el entrenamiento de Claudio Medina, Nico Rodríguez ha avanzado que trabaja en la salida de Jony Ñiguez a través de una cesión mientras que ha avanzado que Iván Sánchez, no piensa renovar su contrato ante la oferta que le presentó el club hace unas semanas.