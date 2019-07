Los hermanos Quintana vencen en el Mundial y Europeo de Kick-Boxing y K-1

Los hermanos Quintana, Diego y Katherine, se impusieron en el Campeonato Mundial y Europeo de Kick-Boxing y K-1 respectivamente, que disputaron el pasado sábado en el parque "Los príncipes" de Sax.

El sajeño Diego Jair Ramírez Quintana logró el tan ansiado título de campeón del Mundo de Kick- Boxing que tanto se le resistía, tras vencer al campeón portugués, Nuno Santos. El combate no decayó ni en el último minuto, donde los expertos púgiles terminaron poniendo toda la carne en el asador para no sucumbir ante su rival. Fueron cinco asaltos de dos minutos donde sobresalió el púgil Diego Jair.

Otro de los combates más esperados de la noche, fue el que disputaban Katherine Quintana “La Mamba Negra” y la portuguesa, Valentina Bilous en la modalidad de K1. Combate que tampoco decepcionó por el gran nivel de las peleadoras que utilizaron todo el arsenal de fuerza técnica, resistencia y experiencia que les exigía el título. Un emocionante combate de principio a fin, con un resultado bastante ajustado que se decantó a los puntos del lado de la de Petrer donde dirige el Club de Boxeo Petrer junto a su pareja y entrenador nacional, César Rodríguez y su maestro, Diego Riquelme. Fue un combate de cuatro asaltos de dos minutos cada uno de ellos donde Katherine demostró más experiencia de boxeo más que su rival.

Combates de alto nivel / Cadena SER

Los cinco títulos menores disputados en el resto de la velada, no resultaron menos interesantes. El Intercontinental disputado entre el español Arrieta y el brasileño Hiago, se iría para Elche, ciudad del púgil español. Otro de los títulos de interés fue el Internacional que tenía que disputarse entre la eldense, Eva Marina “La Pincel” del Club de boxeo Petrer y la francesa Ángeles Bossi que en el último momento no pudo asistir por lesión y fue sustituida por la joven promesa sajeña Sandra Vila, del Club Europa de Sax, que no decepcionó a pesar del corto tiempo de preparación del que dispuso para la sustitución, aguantando hasta el último asalto, aunque terminó claudicando contra la eldense, que terminó por llevarse el deseado cinturón.

Otro de los títulos en juego, fue el que disputaban el español, Abel Palao y el francés Enzo Barcos. Palao venció por KO en el primer asalto. El último título internacional lo disputaban el español Abdelali contra el portugués Rodrigo Xabier con victoria ajustada para el portugués.

Por último, el Campeonato de España de Free Boxing entre el petrerí Harold Vargas y el alicantino Pepe Cerezo fue para este último que exhibió experiencia, aunque Vargas, a pesar de ser una promesa, demostró su valentía.

El evento fue apoyado en todo momento por el Ayuntamiento de Sax contando con la presencia de los concejales de Deportes y Juventud que hicieron entrega de los principales cinturones del Mundo y Europa a los campeones dejando en muy buen nivel el palmarés del deporte sajeño y petrerí.

La jornada de la mañana tuvo como escenario el polideportivo “San Jerónimo” de Petrer con la disputa del Open Liga Española - Memorial Hans Pinilla Gossie y pudo realizarse gracias al consistorio de Petrer con la responsabilidad del director y entrenador Nacional, César Rodríguez del Club de Boxeo Petrer.