El folclore jiennense será el eje de Etnosur 2019. Los encuentros étnicos de la Sierra Sur, que se celebra este fin de semana, homenajearán al folclore de la tierra en su vigésimo tercera edición. Con el apoyo económico del Ayuntamiento de Alcalá la Real y la Diputación Provincial de Jaén, el festival volverá a llenar de músicas del mundo la localidad desde el viernes hasta el domingo.

La localidad alcalaína ha visto nacer y crecer esta cita que se ha convertido en un evento imprescindible para conocer la música étnica y el folclore del planeta con música, talleres, foros, teatro, circo y un sinfín de actividades. El director, Pedro Melguizo ampliaba que el proyecto 'Jaenia' será el punto álgido del festival este sábado por la noche, con su apuesta por recopilar el folclore jiennense. Se han compuesto 10 canciones que representarán a todas y cada una de las comarcas de la provincia de Jaén. Melguizo también ha estado este lunes en 'Hoy por Hoy Jaén'.

"Y con una peculiaridad también, y es que se han respetado las letras tradicionales del folclore. Por tanto, se escuchará música muy folclórica y actualizada, pero a la vez todas las letras que se oyen son las letrillas típicas de cada zona o comarca. Eso provocará un contraste curiosísimo". Además del folclore jiennense, habrá músicas procedentes de Finlandia, Ghana o New York pero con raíces indias.

Cartel diseñado para esta edición / Etnosur

El alcalde de Alcalá la Real, el popular Marino Aguilera, dejaba absolutamente claro que la apuesta será firme con Etnosur por parte del nuevo gobierno formado por PP y Cs. Eso sí, preguntado por Radio Jaén sobre la gratuidad de todas las actividades tal y como se ha hecho hasta el momento, Aguilera confirmaba que no será la norma a partir del próximo año.

"Sí se planteó en su momento, cuando el Partido Popular estaba en la oposición, que se podía establecer cualquier tipo de entrada que, desde luego, no va a ser para nada disuasoria que haga que el festival pierda el carácter gratuito. Si se piden 3 o 5 euros no creo que eso sea razón para que la gente deje de venir. Y si alguien deja de venir por ese precio, casi mejor que no venga”, decía Aguilera.



Según explicaba Pilar Parra, diputada provincial, lo que caracteriza este festival es que mantiene su esencia basada en la participación y la aceptación de la diferencia sin fisuras. Es una apuesta muy fuerte, incluida dentro de 'Jaén en Julio', para atraer visitantes hasta Jaén durante una época complicada para la provincia. Una oportunidad para la economía jiennense, ya que el retorno económico es muy importante para Alcalá la Real. De cada euro invertido en el festival, revierten en el municipio hasta seis. "Este foro de encuentro, que ha dominado La Mota, permite también que gente de todas las edades puedan convivir y, al mismo tiempo, aprender y disfrutar juntos".