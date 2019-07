El castillo de Madrid

Diego Hurtado de Mendoza, señor de Barajas mandó erigir poco antes de fallecer en 1404 el castillo de la Alameda de Osuna. Como seño de Barajas legó a la ciudad una joya arquitectónica que, como decía antes, seguramente pocos conocen. Aunque solamente se puede visitar los fines de semana entre las 10 de la mañana y las 18 h. merece la pena acercarse para descubrir esta fortaleza hecha con grandes sillares de piedra de sílex que en su momento debió de ser una de las joyas de la familia Mendoza.

Antiguo poblado calcolítico

Su ubicación en altura, idónea para controlar los accesos y el paisaje, no por disfrute del mismo sino por prevención de avances de indeseables enemigos, hizo que este espacio ya fuera usado desde la prehistoria. Bajo el castillo encontramos restos de época calcolítica de la Edad del Cobre, ca. III milenio a.C.

Sin embargo, lo que más llama la atención del visitante es son los gruesos muros de este emplazamiento y los restos de la torre del homenaje.

En el siglo XVI sufrió una reforma que lo convirtió en palacio al que se le añadieron zonas ajardinadas. Lamentablemente a finales del XVII sufrió un incendio que acabó prácticamente con su recuerdo. Abandonado, sus piedras fueron usadas por los vecinos para construcciones particulares. Partes del Parque del Capricho reutilizaron sus sillares de sílex. Si a esto sumamos que precisamente el Capricho fue punto de defensa del bando republicano en la Guerra Civil, la suerte del Castillo de la Alameda no ha sido muy buena. No obstante hoy es un espacio municipal, depende del Museo de los orígenes, y en la década de los 90 fue acondicionado y estudiado para su exposición pública. Merece la pena, no solo escuchar este podcast, sino también acerarse a la Alameda de Osuna, el metro de te deja a muy pocos metros, y disfrutar de esta huella del Madrid medieval.