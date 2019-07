Francesc Fullana deja el Atlético Baleares

El capitán del Atlético Baleares, Francesc Fullana, no continuará en el club tras seis temporadas. El jugador de 29 años de edad ha recibido varias ofertas de otros equipos después de no haber ascendido a la Segunda División. Pese a que la directiva ha intentado por todos los medios su renovación, Fullana, imprescindible en once titular, pone punto y final a su trayectoria en el Atlético Baleares.

El jugador ha hecho público este texto para agradecer el apoyo recibido durante estos años:

"No em pensava mai escriurer-vos aquestes paraules. Després de donar moltes voltes en aquestes setmanes he pres la decisió de no continuar a l’Atlètic Balears. Ha estat una decisió dificilíssima perquè sé que com a aquí no estaré enlloc, però crec que és el momento de fer un canvi i viure noves experiències.

Hem viscut tots aquests anys junts de manera molt intensa, grans moments que sempre recordaré com les victòries de dos campionats de lliga, una copa federació i la disputa de tres play-offs. Però sobretot en el mals moments és quan m’heu animat més que mai i això és el que marca la diferencia en una afició. Sou els millors.

Agrair al club i a la propietat haver format part d’aquest projecte tan ambiciós durant aquests anys i la seva voluntat a que continués uns anys més.

Donar les gràcies als emplats del club, entrenadors, cos tècnics, metges, fisioterapeutes i companys amb els que he compartit vestidor fent que el dia a dia fos més fácil. Tots i cada un d’ells m’han ajudat a millorar com a jugador i com a persona.

Ha estat un privilegi defensar aquesta camiseta durant 6 anys i un honor haver estat el vostre capità. L’Atlètic Balears ha estat i será per a mi una familia amb la que he sofert amb les derrotes i celebrat al màxim les victòries. M’heu fet sentir com a casa i per això he pogut gaudir d’aquest esport com mai ho había fet.

GRÀCIES DE TOT COR

SEMPRE AMB VOLTROS

Francesc Fullana"

Tras la marcha de jugadores importantes de la plantilla como las de Nuha Marong, Kike López o el mismo Francesc Fullana, el Atlético Baleares prepara el nuevo proyecto deportivo para la próxima temporada.