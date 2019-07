David Forniés: "No tardé mucho en decidirme, me gusta la ambición que hay aquí y llevaba mucho tiempo buscando esto"

El nuevo futbolista del FC Cartagena ha sido presentado ante los medios de comunicación como parte del proyecto de la próxima temporada. David Forniés ha destacado que "no tardé mucho, me gusta la ambición que hay aquí. Llevaba mucho tiempo buscando esto, el año pasado vi bastante al Cartagena, lo tenían todo, pero ya sabes cómo es el fútbol".

El manager general del club, Manuel Sánchez Breis, también ha valorado esta incorporación: "No entiendo cómo un futbolista como él no está jugando en fútbol profesional, tiene todas las cualidadeas". Forniés, ante las palabras de Breis, ha remarcado que "vengo a darlo todo, se me juzgará cuando acabé la temporada. Yo lo que veo es un buen proyecto, eso me ha hecho venir aquí... Todo jugador quiere subir a Segunda".