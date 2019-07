UGT denuncia la intervención de Bomberos voluntarios en casos de extrema gravedad

La Federación de Servicios Públicos de UGT denuncia la situación que se vive en Palencia fruto del convenio de colaboración entre Diputación y Ayuntamiento en materia de Bomberos y por el que son los bomberos voluntarios los que están atendiendo casos extremos para los que no cuentan con la preparación sufiiente. Como ejemplo el accidente de tráfico ocurrido el pasado día 12 en la carretera CL-615 en el que falleció una persona y otra resultó herida grave, siendo necesria la excarcelación de vehículos cuestión que no pueden acometer los voluntarios, que no cuentan con formación específica, sin criterios técnicos y sin preparación de ningún tipo; pero de cuya decisión están vidas en juego.

El convenio suscrito entre la Diputación y el Ayuntamiento para atender la provincia, contempla que la intervención de los Bomberos profesionales sólo se requiera en una zona muy concreta mientras que en el resto de los supuestos está supeditado a que lo solicite el propio servicio del 1-1-2 centro de recepción del aviso o si Diputación así lo requiere.

Desde UGT, demandan que se renueve por completo el Convenio de Colaboración con la Diputación de Palencia (expira el próximo 31 de diciembre), se negocie desde la perspectiva de la emergencia y de la calidad, urgencia y eficiencia del servicio y no simplemente como ha pretendido la propia Diputación para la provincia en justificar en el papel la existencia de un servicio voluntario y que alguien responderá sin preocuparse por la profesionalidad.

Javier Roman, responsable de UGT en Bomberos Palencia, comparte la preocupación y el malestar por un servicio que es muy mejorable; siendo necesario adaptar los protocolos de intervención, las zonas y contingencias de actuación y renegociar el convenio con Diputación al objeto de dar un servicio más eficaz y seguro.

Finalmente, señalar que compartirán estas planteamientos con la Concejala de Bomberos del Ayuntamiento Carolina N. Gómez para que conozca de primera mano, los problemas que existen y la dejadez que ha habido por parte de ambas administraciones.