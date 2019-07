El futuro sin Ikea

Ikea no puede ser amonestada, porque no ha incumplido el contrato. El motivo de que la firma sueca no traiga su tienda a Navarra es un giro en las políticas de la empresa en cuanto a la implantación de sus nuevos almacenes.

Joxe María Ayerdi, responsable de Nasuvinsa, explica que: “llevan su estrategia de implantación hacia otro modelo de implantaciones más situadas en el centro de las ciudades y en un formato de menor tamaño. En el que lo que se hacía desde esos establecimientos era ese servicio de acompañamiento, ese servicio de información, de diseño, etc.”.

De momento, siguiendo la nueva política de la empresa, la firma sueca tampoco va a traer una de sus tiendas de menor tamaño al centro de la ciudad. Ahora a Nasuvinsa le toca retomar contactos con antiguas empresas e industrias que habían mostrado interés por esa parcela de más de 30.000 metros cuadrados. “Vamos a escuchar y ver qué demandas existen. Podría comercializarse como una única parcela o varias. Lo lógico es pensar que efectivamente sea en varias parcelas en las que se puedan comercializar, pero vamos a ver en qué términos se plantea”, explica Ayerdi.

En ningún caso ira destinada a vivienda, asegura el responsable. El terreno ya está limpio de escombros y disponible para un futuro uso. El dinero invertido en acondicionar el terreno para la implantación de ese Ikea, dice Ayerdi, no es dinero perdido, ya que esos trabajos eran necesarios de cualquier manera.