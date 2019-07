Orio sigue brillando y San Pedro sufre

Hemos consumido ya un mes de competición y puede decirse cláramente que la Liga Euskolabel está completamente teñida de amarilla. Con ciertos matices, porque Santurtzi, Hondarribia y Zierbena también han ganado una regata. Pero los oriotarra dominan con puño de hierro lo que llevamos de verano arraunlari. No sólamente lideran la clasificación masculina, también son líderes de la Liga Euskotren femenina, habiendo ganado cuatro de las cinco regatas disputadas. El club oriotarra va camino de quedarse sin rivales a mitad de temporada, por mucho que sean prudentes y no quieran lanzar las campanas al vuelo. Pero están siendo superiores, y lo demuestran los resultados.

La mala noticia para el remo gipuzkoano es que Hondarribia se ha desinflado en este último fin de semana, y no ha podido continuar con su progresión para seguir restando puntos a Orio y plantarle cara en la lucha por la corona de campeón. La tripulación hondarribitarra sufrió por la calle 4 en San Sebastián para acabar sexta, y en Castro Urdiales no pudo pasar del cuarto puesto remando en la segunda, que ganó con solvencia, pero no le sirvió más que para superar a Santurtzi de las traineras que bogaron en la tanda de honor. La Ama Guadalupekoa está ya a 12 puntos de Orio, es decir, a una regata de poder disputarle el título. Y le ha adelantado Zierbena que se ha colocado a diez puntos de los agilutxos.

Aunque la principal preocupación del remo gipuzkoano es el caso de San Pedro. Empezó la temporada con buenas perspectivas, estando por delante de Astillero y cerca de Lekittarra para evitar también el playoff de permanencia. Pero la Libia ha ido perdiendo gas según pasaban las regatas, y este fin de semana ha sufrido con dos regatas en las que no ha tenido la fortuna necesaria como para aguantar en la penultima posición. Porque Astillero le ha recortado el punto que tenía de desventaja y le ha terminado sacando dos puntos. San Pedro es ahora colista con 15 puntos, a dos del playoff, y la salvación directa se ha alejado hasta los nueve puntos, porque Lekittarra se vio benficiada por la 8ª posición en aguas de Castro Urdiales. Eso le ha dado aire a los vizcaínos y ha echado por tierra muchas de las opciones de slavación directa de los sanpedrotarras.