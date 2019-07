Sara Zarzuela Pura elegida por sorteo Corregidora de las Fiestas de Cuéllar 2019

Sara Zarzuela Pura ha sido la joven elegida mediante sorteo público como Corregidora de las fiestas de Cuéllar para este 2019. El nuevo equipo de Gobierno decidió que la Corregidora de las fiestas se elegiría mediante sorteo tras la inscripción de las jóvenes de la quinta de 1998, con 21 años, que estuvieran interesadas. De este modo se inscribieron cuatro jóvenes de la villa de las 38 posibles empadronadas en la localidad, según los datos facilitados por la concejal de Juventud, Lucía Arranz

El salón de plenos ha acogido el sorteo ante numeroso público, sobre todo jóvenes. La mano inocente de un niño presente en la sala ha sido el encargado de sacar el nombre de la elegida ante el alcalde, Carlos Fraile y las concejalas Maite Sánchez, Lucía Arranz y Montserrat Sanz. Zarzuela que no se encontraba en el salón de plenos ha sido avisada por sus amigas y familiares que si se encontraban presentes. Desde Turquía, la joven ha recibido la noticia con sorpresa y se mostraba muy contenta. "Vi que este año tocaba nuestra quinta y mi famila y amigas me animaron a que me apuntara. Sabia que habia mas chicas apuntadas y ha sido un sorpresa", comentaba Zarzuela tras conocer la noticia.

El alcalde Carlos Fraile muestra el nombre de la joven elegida Corregidora / Radio Segovia

Sara Zarzuela se siente "muy cuellarana y del pueblo". Respecto a la fórmula de elección de la Corregidora, la joven cuellarana ha manifestado que "me ha gustado que sea por sorteo porque se pueden apuntar todas las chicas que están interesadas, es muy justo porque es por suerte y azar". En la actualidad estudia en Madrid, biotecnología y farmacia y ya está pensando en quienes serán sus damas para que la acompañen en los distintos actos de las fiestas.

Desde el Ayuntamiento, la concejal de Juventud, Lucía Arranz, que ha sido la encargada de gestionar el proceso lo ha valorado satisfactoriamente y ha agredecido la participación al resto de jóvenes que se apuntaron al sorteo. "Estamos contentos porque creo que incluso eligiendo la persona 'a dedo' podías ponerla en un compromiso y así las cuatro que se han presentado, las apetecía mucho vivir este momento y en posibles años lo seguiremos haciendo así", explica. Ahora desde el Ayuntamiento se pondrán en contacto con la joven para hablar de la ronda y demás actos propios de la preparación de las fiestas. Respecto a la posibilidad de abrir el sorteo a chicos, Arranza ha manifestado que la figura de corregidora es una tradición que viene de muchos años y aunque si se lo ha planteado gente, este año hemos decidido hacerlo así", sentenciaba.

Público presente en el salón de plenos del Ayuntamiento para presenciar el sorteo de corregidora / Radio Cuéllar