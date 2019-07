Camiones "despistados" circulan por Pueyo

El vecindario de Pueyo creía que su principal problema con la crecida del río Cidacos iba a estar en las dificultades para acceder a Tafalla. Sin embargo, con el corte de la Nacional 121 a la altura de "El Maño", lo que está sufriendo la población es el elevado volumen de vehículos que se presentan en el caso urbano por no seguir la señalización extraordinaria, denuncia la alcaldesa, Charo Guillén, "trailers, camionazos y furgonetas de gran tamaño por las calles de pueblo porque piensan que por ahí estará el enlace con la AP15 y siguen para adelante y nos están creando una complicación tremenda".

El enlace con la autopista está varios kilómetros antes de llegar a Pueyo y, visto lo ocurrido, ahora el temor es que no se respete el paso provisional que se ha habilitado para vehículos de emergencias, señala Guillén "si soy camionero de no sé que país y me he metido por donde no debo, porque de Pamplona a Pueyo habrá 300 indicaciones de todo tipo y sigo y sigo. Si veo ahí un paso ¿qué no voy a pasar? claro que va a pasar y no sé cómo lo vamos a impedir".

El Gobierno de Navarra estima que la Nacional 121 tardará al menos un mes en reabrirse al tráfico en este punto.