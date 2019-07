El PP pide explicaciones a Ximo Puig por la quita de deuda al Grupo Zeta

El PP acusa al President Puig de incumplir la ley de incompatibilidades porque tenia que haberse abstenido en el pleno del Consell que aprobó la quita de la deuda al grupo Zeta, por parte del Instituto Valenciano de Finanzas, cuando el tiene acciones de esa empresa. También va a presentar una proposición no de ley instando al Consell a sancionar al President por haber incumplido esa ley. La portavoz popular Eva Ortiz insiste en que el President debe dar la cara, comparecer en la diputación permanente de Les Corts, y aclarar muchas de las dudas que rodean a este asunto ya que podría haber incurrido en un delito de trafico de influencias. Ortiz recalca que si no es capaz de dar explicaciones, Puig deberia dimitir.

Sobre el seminario de Montanejos, Ortiz ha revelado que el PP no fue invitado a acudir a la Montanejos, al seminario del Consell, al que sí que acudieron los síndics del PSPV, Compromis y Podemos, y afirma que es necesario que el Consell se ponga a trabajar de una vez, asegura que hay muchos despachos para hacerlo, sin necesidad de hacer turismo, que pagamos todos los ciudadanos. Ha preguntado al President de Les Corts por la invitación de los demás Síndics.

Respecto al posible adelanto del congreso regional del PP, la secretaria general del partido Eva Ortiz afirma que no se da ninguna circunstancias para hacerlo, y recuerda que el congreso nacional, se adelanto por la dimisión de Rajoy, un motivo que no se ha producido ni se va a producir en referencia a la posible dimisión de la presidenta Isabel Bonig. Tampoco ella va a abandonar su puesto, y seguirá mientras cuente con el apoyo de Bonig. Ortiz entiende que hay distintas sensibilidades en el seno del PP, que pueden convivir y anima a hacer oposición, pero hacia fuera del partido, contra Puig y oltra. Ortiz afirma que por mucho que lo intenten algunos, la presión psicológica no funciona con ella.