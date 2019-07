Tomás del Bien no dejará la alcaldía

No hay novedades, por ahora, en la situación del alcalde de Toro, Tomás del Bien. Lo que no deja de ser una situación curiosa: su expediente de expulsión del PSOE no está cerrado, pero en la Diputación ya lo han apartado del grupo socialista y lo han relegado a diputado No Adscrito, mientras en el Ayuntamiento de Toro sigue figurando como alcalde del PSOE junto a sus otros 7 concejales.

No obstante, si el partido siguiera el mismo camino en Toro que en la Diputación, ¿qué pasaría en el grupo de gobierno y qué camino tomarían sus compañeros?... Esa cuestión se la hemos trasladado al propio alcalde toresano, que afirma que en el grupo no han tomado ninguna decisión ante esa hipótesis.

Lo que decidan sus compañeros de grupo sería una decisión personal, dice Tomás del Bien. Pero por su parte sí deja clara cual sería su posición: él no abandonará la alcaldía.

Por otra parte, tras la configuración del gobierno municipal y las bases para el funcionamiento del nuevo mandato en el Ayuntamiento de Toro, definidas en el pleno del pasado viernes, el alcalde Tomás del Bien se marca como reto la consolidación de Toro como referente turístico y cultural.