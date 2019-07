Tano: "Vengo a comerme el mundo"

Viene al Almería para ser titular indiscutible. La presentación de Cayetano Bartolomé Bonnín Vázquez, ‘Tano’, sembró ilusión para los aficionados. El central, que llega del Lleida, percibe un ambiente magnífico en el vestuario rojiblanco y aunque la plantilla está incompleta en estos momentos, confía en unos refuerzos que permitan salvar la categoría con solvencia y aspirar a cotas más altas. Tano Bonnín no fue con medias tintas en su puesta de largo.

Ambición

Central, de tan solo 29 años, ha pasado por Osasuna, Villarreal, Valencia Mestalla y Lleida antes de firmar por la entidad almeriense. Además, se formó en las bases del Mallorca y pasó por el Real Madrid. Es internacional por la República Dominicana. Sus primeras impresiones tras los entrenamientos y el trato con los compañeros son inmejorables. Mantener la armonía entre futbolistas es el primer objetivo: “Es un equipo familiar, las expectativas encajan con las mías y se creo que se está formando una plantilla para comernos el mundo”.

El perfil

Mide 1,86 metros y pesa 76 kilos. Llegó a jugar en Primera División con Osasuna, pero una grave lesión lo apartó de los terrenos de juego. Volvió con más fuerza y está dispuesto a ser el central de referencia para Óscar Fernández, y es que a Tano no le importa llevar los galones en el terreno de juego: “Soy un futbolista al que le gusta mandar y tener una defensa bien montada. Destaco por mi agresividad, intensidad y la jerarquía en el día a día”.

Una de las claves de la gran campaña del Almería el pasado campeonato fue el vestuario. Los titulares no miraban por encima del hombro al resto y la armonía se mantuvo desde el primer día. Tano ha tenido tiempo suficiente para palpar qué se siente de puertas hacia dentro y las sensaciones, al margen de lo que dicten los primeros resultados, son positivas: “Desde el primer día he visto un vestuario familiar, porque un grupo se hace también fuera del campo”.

Optimista

El Almería no habla de objetivos a largo plazo. Tano Bonnín tampoco va a romper esta tendencia, pero sí se atreve a hablar de sus sueños deportivos en un corto espacio de tiempo. Él conoce la máxima categoría del balompié nacional, en la que debutó con Osasuna, y ha aceptado la oferta rojiblanca para aspirar a todo. Por ello, el mallorquín no esquivó ninguna pregunta sobre el futuro y le haría muy feliz dar otro salto a la élite: “Soy de pensar a lo grande, y me gustaría ascender con el Almería a Primera, pero vamos a ir centrándonos en los entrenamientos, en los partidos amistosos y luego en la Liga”.

Compañero y rival

Juan Ibiza y Tano Bonnín coincidieron en las bases del Villarreal y ahora vuelven a verse las caras en Segunda División. Es un buen amigo, y desde el pasado jueves también un rival para ganarse la confianza del entrenador. A falta de la llegada de un cuarto central, Tano asume galones: “Coincidí con Ibiza en la cantera del Villarreal y a Owona ya lo conocía. La competencia es buena y el verde no engaña. Ahí se va a demostrar quién va a jugar”.

Sus ídolos

Se considera un aficionado de la Premier League y como defensa, se ha fijado en dos leyendas de este deporte. Primero en John Terry (Chelsea), y también en Nemanja Vidic (Manchester United). Dos buenos maestros en sus demarcaciones: “Mis referentes eran John Terry y Nemanja Vidic. Siempre he seguido la Liga Inglesa e intenté parecerme a ellos”. Tano pisa fuerte en su presentación. Sueña a lo grande.