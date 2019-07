El Almería sigue en la lucha por Saveljich y Juan Carlos

Esteban Saveljich sigue perteneciendo al Levante, que posee sus derechos deportivos y económicos, como recordó Miguel Ángel Corona, pero el Almería no lo ha descartado para su plantilla. Dependerá de las ofertas que lleguen de Primera y si el club rojiblanco puede llegar a las pretensiones del argentino: “El caso de Esteban sigue igual. Saveljich está en el Levante y no ha salido de ahí todavía. Nosotros tenemos mucho interés y lo hemos demostrado”. En lo que respecta a Juan Carlos Real, el centrocampista está libre en el mercado y espera alguna llamada de Primera División, categoría para la que se siente preparado. “Con Juan Carlos ocurre lo mismo. Está ahí, y es otra pelea en la que vamos a entrar a nuestra manera. No hay ninguna novedad más”, finalizó Corona. No hay avances para incorporarlos.

El Almería tiene que peinar el mercado y lo hace en todas las posiciones, excepto la portería. Yan Eteki puede salir en breve rumbo al Granada, con el que jugaría en Primera División, previo pago por parte del Sevilla, que ejecutaría la opción de recompra. El director deportivo, Corona, dice que las espaldas están bien cubiertas: “Estamos protegidos. La suerte que debemos ver es que el Almería ha disfrutado del rendimiento de Eteki, poniéndome en la hipótesis de que se fuera, y ha demostrado ser uno de los mejores futbolistas de la categoría”. Explica que habrá compensación económica si se marcha en cualquiera de los casos: “Forma parte del Almería y tiene porcentajes y ganancias económicas en cualquier movimiento del jugador”. Sobre Álvaro Giménez, solo saldrá si la entidad tiene atada un buen recambio.