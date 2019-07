Un Ángel Víctor intuitivo: de alcalde a Presidente

Ya tenemos nuevo Presidente de Canarias. Ángel Víctor Torres fue elegido el pasado viernes como estaba previsto con los votos de su partido el Psoe, Nueva Canarias, Podemos y la Agrupación Socialista Gomera. Se hizo el pacto de izquierdas.

El Presidente es además de cercano, sencillo, de origen humilde, es un tipo inteligente y listo, que no es lo mismo, ha demostrado ser paciente y tener estrategia y no cabe duda que es un hombre con suerte y muy oportuno. Suele estar en el sitio adecuado en el momento adecuado.

La carrera política de este profesor de lengua y literatura, aficionado a la lectura y a la escritura, ha sido una carrera política de éxito desde sus inicios. Socialista de toda la vida, de abuelo represaliado del franquismo, logró ser alcalde con apoyo del PP. Posteriormente fue diputado nacional del psoe, sentado al lado de Pedro Sánchez en el Congreso, en ese momento un desconocido, hoy presidente del gobierno de España, su conocimiento le tendrá que servir a Torres para mantener un diálogo fluido con él.

El de Arucas fue designado seguidamente máximo responsable del psoe en Gran Canaria, jugando siempre sus cartas con habilidad. De ahí candidato al Cabildo de Gran Canaria, con un mal resultado, pero consigue la vicepresidencia de la institución insular con Morales al frente, siempre un tipo leal con sus socios, lo fue también y hasta ahora con NC. Tras ello y en esta legislatura consigue, en un partido complicado como es el suyo, por sus múltiples corrientes, consigue digo, ser el jefe de filas de los socialistas canarios. Tras todo ello, “el profe del Instituto de la Goleta”, su barrio natal, fue elegido por sus compañeros candidato a la presidencia, gana las elecciones sin mayoría absoluta y cierra un pacto de izquierdas y lo votan presidente. Impresionante.

Nunca antes el psoe de Canarias había conseguido tener tanto poder como hasta ahora, se ha colocado en la centralidad política, tiene pactos a la derecha y a la izquierda. Tendrá el gobierno de Canarias, estará en 6 de los 7 cabildos, de entre ellos tendrá 4 presidencias. Tiene los alcaldes de las dos capitales canarias y además el mayor número de alcaldías de las islas. Vamos un poder brutal que Torres y sus compañeros tendrán que saber gestionar para evitar un fiasco.

Está claro que Ángel Víctor Torres, no es un tipo carismático, pero si es un hombre con una enorme capacidad de diálogo, consigue acuerdos complejos y los cumple. Es un tipo leal con sus socios, insisto. No parece vanidoso y eso le ayuda, porque no busca un especial protagonismo innecesario.

De ahí que sea todavía más injusto atacarlo sin haber empezado a gobernar. Y aún más terrible meterse con él desde el mundo empresarial cuando no ha clarificado todas sus políticas y menos que se le califique sin conocimiento alguno solo porque "no es de los míos o de los nuestros" me refiero a los poderosos, vamos que no lo ven de su casta. Eso igual consigue efecto rebote o contrario al deseado, que termina recabando más apoyo social, vaya usted a saber.

Cómo debe gobernar el presidente y su gobierno, pues con el programa de gobierno, partiendo de los programas electorales con los que se presentaron a las elecciones. Esa es la democracia. Si lo hace bien o mal o sino es firme ante Madrid para defender a las islas, lo mismo que ante Europa, y si mete la pata, habrá que criticarlo, nosotros los primeros, pero de ahí a ir a tumbarlo antes de empezar no es admisible en una democracia moderna.

Se ha ido un presidente, Clavijo, y se va su gobierno, gentes que han puesto toda su voluntad y esfuerzo, intentado lo mejor de sí, para el interés general de Canarias.

Ahora viene lo nuevo, el presente y el futuro, seguro que con la misma intención, de ahí Señor presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, le deseamos toda la suerte del mundo a usted y a su gobierno, por el bien de las canarias y de los canarios.