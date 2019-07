Fabregat: "Quiero que seamos verticales y eficaces"

Motivado, ilusionado y expectante. Así se mostraba este martes Jordi Fabregat, nuevo entrenador de la Arandina Club de Fútbol, en su presentación oficial ante los medios. El técnico catalán afronta un nuevo reto en su carrera deportiva, tras estar un año sin entrenar, y bajando una categoría desde su último equipo, el CD Guijuelo. Pero lo hace con muchas ganas. "Queremos acertar y no hay que tener prisa para ello, pero en las cuatro semanas de pretemporada habrá que jugar los máximos partidos posibles", argumentaba off the record el nuevo 'míster' ribereño.

El encargado de abrir la ronda de intervenciones era el secretario técnico, Mezquita, dejando bien claro que la intención del club es "subir a Segunda B". "Nosotros no queremos récords históricos ni esas cosas, lo que queremos es cumplir el objetivo del ascenso", añadía.

Para ello, el nuevo entrenador de la Arandina entiende que "hay que ir de tres en tres". "No podemos hacer 90 puntos el primer día; intentaremos consolidar un juego que nos dé victorias y tenemos que ganar el máximo número de partidos", añadía.

El técnico catalán confiesa que viene "a trabajar y dar lo mejor de mí, dar ese impulso que mezclado a veces con fortuna da el salto de categoría; para ello hay que unir todos los estamentos del club e intentar que los jugadores estén al máximo nivel".

Sobre su estilo de juego, basado en el toque y buen trato de balón, el de Tortosa espera poder llevarlo a cabo aunque entiende que los embarrados terrenos de juego -y sin ir más lejos el césped de 'El Montecillo'- supondrá cambiar de táctica. "Me gusta el fútbol de defender hacia delante y atacar desde atrás, me gusta atreverme y sé que eso tiene riesgos... pero quiero que seamos verticales y eficaces; lo que buscamos en el trabajo diario es dominar los partidos y generar muchas ocasiones".

La plantilla de Fabregat será de nivel, pero habrá que estar a la espera de las conversaciones y, especialmente, de las incorporaciones que se sucederán en las próximas fechas. "Acabo de llegar y no tengo clarísima la radiografía. Sé lo que tenemos ahora, los que están en negociaciones, estamos entre ocho y nueve jugadores, y nos faltan futbolistas que aporten velocidad en las bandas y que generen fútbol en el centro del campo y eso estamos buscando", aseveraba.

Fabregat confirmó que el inicio de la pretemporada se llevará a cabo el próximo miércoles 24. Allí estarán presentes los hasta ahora cinco jugadores con contrato -si no hay novedades con Rubiato- y los de momento tres renovados para la próxima temporada. Se ha cerrado un amistoso más ante el Navalcarnero para el día 17 -el único que se jugará en Aranda- pero el míster quiere jugar más. "Cuantos más partidos juguemos, mejor", repetía el de Tortosa.

Comienza así una nueva era. Una Arandina que, tras hacer borrón y cuenta nueva, intentará bajo la dirección de Jordi Fabregat devolver al cuadro ribereño a la categoría de bronce del fútbol español.