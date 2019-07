La CEOE prefiere un gobierno moderado

El presidente de la CEOE expresa en Aranda la inquietud del sector empresarial por la formación del nuevo gobierno de España. Antonio Garamendi, que abría esta mañana la segunda jornada del curso ‘Prensa y Poder’, que se celebra en San Gabriel Ciudad de la Educación, hablaba de la expectación que hay en torno al proceso de investidura, que podría resolverse la semana que viene si el PSOE logra los apoyos necesarios. El responsable de la cúpula empresarial reconocía la preferencia del sector hacia un gobierno que no se desvié demasiado del centro del espectro político, considerando que está demostrado que esta opción es la que más favorece la buena marcha de la economía y la creación de empleo. “Nosotros seremos leales a lo que se dé, está en el juego político, paro es evidente que para la economía, y de hecho se muestra los últimos 40 años, todo lo que ronde el centro derecha o centro izquierda es donde realmente las empresas transitan mejor, por tanto nosotros en principio los extremos, respetando muchísimo sus opiniones, consideramos que no son tan adecuadas en este caso para la marcha de la economía y para el empleo, y ahí me quedo”, expresa Garamendi, añadiendo que es necesario devolver al país la estabilidad que le falta desde 2015, pero la economía continúa su marcha y no lo hace mal, teniendo en cuenta que, a pesar de la desaceleración global, está creciendo en mayor medida que la del conjunto de la Unión Europea: “La realidad es que seguimos trabajando: el día a día de las empresas sigue y sería deseable que hubiera un gobierno estable, pero nosotros no somos los responsables, está en su mano y si al final tiene que haber elecciones, el pueblo español volverá a decir lo que opina y algunos tendrán que entender lo que está diciendo el pueblo español”.

Por lo que se refiere al contenido de su conferencia en el curso ‘Prensa y Poder’, titulada ‘La cultura del mérito, empresarios y mundo rural’, el presidente de la CEOE ha puesto el acento en la importancia de la tecnología, que es uno de los grandes retos a abordar. “La tecnología está cambiando absolutamente todo, la tecnología significa globalización, internacionalización y en el centro donde estamos significa formación, que es otro elemento clave de esos retos que tenemos”, comenta Garamendi.