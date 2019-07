"Una herramienta para la igualdad"

Fátima Báñez apuesta por seguir trabajando para propiciar el uso de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación en todos los rincones del territorio nacional. La ex ministra de Agricultura y Medio Ambiente tomaba el testigo del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en la segunda jornada del curso ‘Prensa y Poder’ de San Gabriel Ciudad de la Educación para hablar de la importancia de Internet y las herramientas relacionadas con ello, que comparaba con el impacto que en su día tuvo el invento de la máquina de vapor o el de la bombilla eléctrica.

Báñez considera que la conectividad a la red es una cuestión que sirve para romper la brecha que existe en lo que se refiere a oportunidades de formación, empleo o desarrollo entre los territorios urbanos y los rurales. “Gracias a Internet, un habitante de Aranda de Duero tiene a su disposición la misma capacidad de la cantidad de información, de recursos educativos, de material audiovisual, que un habitante de Madrid o de Nueva York; la brecha entre la oferta formativa y cultural desaparece prácticamente por completo, de igual manera que lo hizo la máquina de vapor o la electricidad, Internet ha generado una serie de nuevas industrias, de nuevas profesiones, de nuevas oportunidades laborales, que serán la mayor parte se generen en el futuro, con la ventaja de que no se requiere presencia física en ningún lugar concreto”, argumentaba la ex ministra, a la vez que destacaba también los avances que han permitido que el sector agroalimentario sea más profesional, modernizado e internacional que nunca, algo esencial para asentar población en zona rural. Báñez reconoce que el reto que había aún tiene recorrido, puesto que queda un 24% de la zona rural a la que aún no llega la conectividad y es una prioridad resolver esta carencia.