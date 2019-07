Toreno no tendrá salarios políticos

No habrá salarios políticos para el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Toreno que celebrará este jueves el pleno de organización.

Así lo ha señalado el alcalde, el socialista Laureano González quien asegura también que, de momento, sólo habrá las dietas por asistencia a plenos y comisiones y se gobernará en minoría, sin descartar, eso sí, que en un futuro se pueda contar con otras fuerzas políticas.

Con cinco concejales, el socialista Laureano González asegura que seguirá tomando las decisiones que considere correctas para la gobernabilidad del ayuntamiento a pesar, dice, que muchas de ellas no han sentado bien ni siquiera entre su propio grupo político. Recuerden que González se enfrentó a la agrupación socialista y a los aspirantes de la candidatura tras incumplir acuerdos internos sobre los componentes de la lista. Dice el alcalde que está acostumbrado a que muchas de sus actuaciones no encuentren el consenso de todos, pero no renunciará a su criterio