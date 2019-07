Apenas pasaron veinticuatro horas desde que se hizo oficial su incorporación y ya está en la isla. Dani Gómez reconoce estar ilusionado con su fichaje por el CD Tenerife. El jugador que llegaba este mediodía al aeropuerto de Los Rodeos y que será presentado mañana como nuevo refuerzo del club tinerfeño apuntaba nada más bajarse del avión que "he estado a la espera de que se confirme todo y ya estoy muy feliz de estar aqui. Desde el primer momento el Tenerife me quiso, vinieron a verme y todo el mundo me ha hablado muy bien de la isla. Tengo referencias de Cristo y no me lo pensé porque este es un club muy grande", matizó.

El nuevo refuerzo que llega en calidad de cedido por el Real Madrid reconoció que su hábitat natural está vinculado con el gol de manera directa pues "siempre me gusta jugar de nueve y dentro del área. Soy muy rápido y me gusta atacar siempre el balón. Toda mi vida he hecho goles y espero poder hacerlos en esta nueva categoría. Estoy muy ilusionado y quiero demostrar los motivos por los que me han traído. Es una gran oportunidad para mi en una categoria para la que pienso que estoy preparado. Me han dicho que la gente esta contenta con mi llegada y quiero demostrarle este cariño con goles", sentenció.