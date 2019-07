A Coruña estudia el traslado de basuras a Sogama ante la sanción de la Xunta

Llevar la basura de A Coruña de Nostián a Sogama. De la planta de tratamiento a la planta de incineración, ante la acumulación de rechazos, de residuos no reciclables. Es la solución que baraja el Concello ante la amenaza de sanción de la Consellería de Medio Ambiente. Se prevé trasladar 4.000 toneladas de estos residuos ante la posibilidad de incurrir en un delito medio ambiental. El gobierno local ha pedido una reunión con la Xunta y también con Sogama para llegar a una solución consensuada ya que no está claro quién debe pagar el coste de esta operación, si el Concello o la concesionaria del servicio. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha estado en Hoy por Hoy A Coruña y ha pedido a la Xunta que no utilice el tema como arma política.

Rey anuncia también que, como consecuencia de este problema, se estudiará la puesta en marcha de mejoras en la planta de reciclaje. Defiende no obstante el modelo de reciclaje, frente a la quema de basura.

Un modelo de tratamiento desbordado y una solución que debe llegar antes de que finalice el mes. A partir del 24 la Xunta puede emitir su sanción si el Gobierno local no retira la acumulación de basura. La solución debe ser urgente.

Esta mañana ha visitado la planta de Nostián la concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, para concocer de primera mano la situación. La Xunta cerró de manera cautelar en abril el vertedero de Grixoa con el que Nostián tenía convenio en vigor y fue desde ese momento cuando se produjo la acumulación de rechazos. Lo hizo por las quejas vecinales que acumulaba esta planta. Más de 200 ayuntamientos ya trasladan la basura a Cerceda.

Albada, por su parte, señala que el depósito de esta basura en el exterior de la planta no reviste ningún tipo de peligro ni medioambiental ni sanitario y que no vulnera ninguna normativa.