"Compartir vestuario con las mejores jugadoras de España es un regalo"

Paola Martinez es a sus 21 años una jugadora ya consagrada a nivel internacional. Su debut con la selección española en la Golden League, confirma la progresión imparable de esta joven gandiense que aspira a seguir creciendo: "debutar con la selección española ha sido una experiencia de la que he aprendido mucho a todos los niveles. Compartir vestuario y entrenamientos con las mejores es un regalo".

La ya ex jugadora del Cajasol desvelará en los próximos días su destino para la próxima temporada aunque ya lo tiene decidido "lo hará público el club pero estoy muy contenta porque el proyecto deportivo me atrae mucho y el club me encanta".