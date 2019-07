Borja y Juanjo, compromiso y polivalencia para el Xerez CD

El Xerez Club Deportivo avanza en lo deportivo a un ritmo frenético, con el fin de llegar al inicio de pretemporada -24 de julio- con una plantilla prácticamente conformada a falta de retocar algunos flecos sueltos. El club ya ha presentado públicamente a dos de sus siete nuevos fichajes. Concretamente los jerezanos Juanjo García y Borja Jiménez, ex compañeros además del CD Guadalcacín que vuelven a reencontrarse.

Borja ha sido uno de los últimos en llegar. El extremo –o delantero- se ha mostrado “contento e ilusionado” por la oportunidad que le ha dado el Xerez CD y “con ganas de comenzar”. El atacante se reencuentra con ex compañeros, como Isi Jareño, Dani Jurado, Juanjo o Luis Castillo. Algo que el jugador valora: “Creo que va a ser un buen vestuario”.

El ex del Arcos CF confirma que tenía ofertas de otros equipos, pero “Vicente Vargas me dio la oportunidad de venir aquí y no puedo dejarla escapar”. Aunque de Juan Carlos Gómez no conoce mucho, más allá de su etapa en el Écija, Borja ya sabe que es un técnico que le gusta jugar al fútbol y “eso el futbolista siempre lo agradece.

Además, el nuevo futbolista del Xerez CD quiso mandar un mensaje a la que ya es su nueva afición: “El vestuario se va a dejar todo por este escudo, confiamos en que sea un año bonito y espero que vengan, porque se vais a divertir”, aseguró.

Por su parte, el centrocampista Juanjo, de 26 años de edad, se define como un futbolista polivalente que puede actuar en varias posiciones y como un luchador nato. “Me caracteriza mucho el trabajo en el campo. Si juego 5 minutos, me mataré esos 5 minutos, seguro que al siguiente partido juego 10”, afirmaba Juanjo durante la presentación. Él no se define como un jugador 10, pero si como un jugador que puede darte una nota media de 7 en gran parte de la temporada.

En cuanto al comienzo de pretemporada, Juanjo no cree que sea tarde. “En dos o tres semanas podemos estar nivelados al resto de equipos, aunque debemos ir todos a una”. La preparación de la pretemporada será clave para llegar en un buen estado de forma física y táctica al inicio liguero de uno de los grupos más difíciles de la categoría. A pesar de los ascensos de Cádiz B y Algeciras, Juanjo no se fía del resto de equipos. “Los más modestos pueden sorprender. Para mí los nombres no son tan importantes”.

El futbolista viene de un año difícil en el CD Guadalcacín y no quiere lanzar campanas al vuelo en esta nueva etapa. El objetivo del Xerez CD es intentar estar arriba, pero Juanjo cree que “primero debemos asegurar la permanencia y después hasta donde lleguemos. Estoy seguro de que con unión podemos llegar a conseguir grandes cosas”.