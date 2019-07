Dudas sobre el futuro de David Narváez

El futuro de David Narváez, que parecía estar en el Xerez Club Deportivo al cien por cien, se encuentra en el aire en estos momentos. Vicente Vargas ha confirmado que “estamos pendientes de algunas renovaciones para saber qué posiciones hay que reforzar”, y parece ser que la de David Narváez aún se encuentra en espera.

Vargas ya le trasladó al pichichi del Xerez Club Deportivo la pasada temporada una oferta de renovación y, según el director deportivo del club, “aún no sé nada de su respuesta, el jugador me pidió unos días para pensarla y estoy esperándolo”.

Según la información que publica hoy Diario de Jerez, David ha declarado que no está conforme con la oferta de renovación "a la baja" que le ha propuesto el club y las posturas están, ahora mismo, lejanas. Según afirma este medio.

El delantero contaba que “tengo que mirar por el futuro de mi familia y la oferta del Xerez no es la que esperaba después de ser el máximo goleador del equipo”. El jugador ha afirmado que “me gustaría seguir porque no quiero volver a irme de la ciudad, voy a presentar mis condiciones. Tengo una oferta de un equipo de fuera y estoy abierto a estudiar todas las propuestas que me lleguen", aseguraba.

Vicente Vargas ha declarado rotundamente que no conocía esta postura del jugador. “Esta misma mañana estuve con él y no me comentó nada al respecto”.

En cualquier caso, Vargas confirma que es un jugador que al club le interesa renovar. “David ha sido un futbolista capaz de aguantar el chaparrón de no jugar, siempre ha estado ahí, ha trabajado y ha terminado la temporada de forma espectacular. Por lo que está claro que queremos que David continúe con nosotros”.

El que ya ha renovado es Quirós, que seguirá vestido de azul una temporada más y que se suma a la lista de Piñero, Dani Jurado, Isra, Juanma Aguilar y Yeray Morales.