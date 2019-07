M ª Teresa García Gómez será alcaldesa con el apoyo unánime de los socialistas de Jódar, relevando a José Luis Hidalgo, que se queda como concejal de Hacienda y el compromiso de seguir trabajando por la ciudad.

La hasta ahora 1 ª teniente de alcalde considera que Jódar no pierde un alcalde sino que gana un diputado, “…Ha sido una asamblea llena de alegría y satisfacción. No ha habido ninguna abstención, ningún voto en contra, todo ha sido por unanimidad. El mensaje que he querido dejar es que no perdemos un alcalde, sino que ganamos un diputado. Jódar merecía, ya era hora de que a Jódar le llegara esa oportunidad, y no podíamos perderla. Somos un equipo, vamos a seguir trabajando en equipo. José Luis se queda como concejal de Hacienda. José Luis Hidalgo García no se va de Jódar… Cuando José Luis me lo dijo, se me vino encima pensar que tengo que cambiar muchas cosas en mi vida, tengo dos hijas pequeñas… Lo que me ha ayudado a tomar esta decisión, ha sido la responsabilidad hacia mi pueblo… Ser alcalde socialista conlleva una responsabilidad especial, y es ser alcalde para trabajar por mi pueblo, no para sentarme en el sillón y cobrar el sueldo al final de mes. Hasta ahora lo he hecho como Teniente de alcalde… Me llena de orgullo ser la primera alcaldesa de la democracia, pero yo, cuando termine en política, cuando deje de ser alcaldesa, no quiero que la gente me recuerde como que fui la primera alcaldesa, sino que fui la alcaldesa de todos los vecinos y vecinas de nuestro pueblo, que trabajé para todos los vecinos y para todas las vecinas. Ese es el recuerdo que yo quiero que quede, el día de mañana… A partir del día 22 seré la nueva alcaldesa de Jódar y trabajaré, en equipo, como hemos estado haciendo hasta ahora… José Luis seguirá participando en los plenos como hasta ahora, y todos seguiremos trabajando como hasta ahora, él llevará la concejalía de Hacienda…”.

Por su parte, el todavía alcalde, hasta el día 22, como ya adelantaba ante nuestros micrófonos, explicaba el nuevo organigrama del equipo de gobierno, “… Continúo de concejal. Continuaré trabajando por Jódar. El equipo de gobierno sufre los menos cambios posibles. Todos, en conjunto, seguiremos trabajando. Yo continuaré participando en los plenos, en el día a día, en los actos. Todos juntos, pero no van a cambiar muchas más cosas… Y continuaré como concejal de Hacienda. Para mí la estabilización económica de nuestro ayuntamiento ha sido uno de los logros principales y voy a seguir. Trabajando en todo, pero especialmente dedicado a la hacienda. Hay, y lo entiendo perfectamente, quién pueda quedarse con dudas, José Luis se va, José Luis se queda, pero yo creo que el día a día va a demostrar que lo que estoy diciendo es, absolutamente, cierto. Que nuestro equipo sigue funcionando, que yo formo parte de ese equipo… Tomo esta decisión para que Jódar esté en la primera línea, en la primera división, y que, por fin, tengamos un representante político en un sitio de fuerza, de relevancia, donde se toman decisiones todos los días y, donde, adquirimos aún más experiencia, para trabajar más, todavía, por Jódar…”.

Militantes y simpatizantes

Una decisión que también entienden los militantes y simpatizantes socialistas, valorando también poder contar con la primera alcaldesa, en estos 40 años de ayuntamientos democráticos, así se han pronunciado ante nuestros micrófonos, “… Tenemos que regenerar, si siempre vemos a los mismos no cambiamos. Esto va a ayudar mucho a Jódar, seguro. Yo creo que esto va a ser un buen paso porque, si a un alcalde que ha sido buen alcalde le metes en Diputación, seguro que trabajará más por Jódar… José Luis ha conseguido tres legislaturas con mayoría absoluta, pero ahora tenemos a una mujer como alcaldesa, y las mujeres se merecen estar en puestos de responsabilidad. Para mí, Tere lo va a hacer fenomenal y espero que haga lo que ha hecho Toni Olivares en Úbeda… Después de esto, al pueblo le puede venir una cosa perfectamente mejor porque José Luis tiene un puesto allí que le puede ayudar muchísimo a Jódar. Que se quede aquí Tere está bien porque la conocemos, tiene mucha experiencia, y una familia socializada de toda la vida… No perdemos un alcalde, ganamos un diputado. En el área que allí lleva puede aportar muchas cosas para el pueblo porque se va a enterar de todo lo que se cuece. Además, tenemos la mayoría y nos parece muy bien. Tendremos también a la primera alcaldesa de nuestra democracia.

Última carta del alcalde

Previamente a la asamblea, se repartía, por todos los domicilios de la ciudad la “última carta como alcalde” de José Luis Hidalgo a los vecinos y vecinas de Jódar, reiterando su continuidad en el equipo de gobierno, “… Continuaré como concejal del grupo de gobierno socialista en nuestro ayuntamiento, participando en los plenos y en el día a día, para seguir solucionando problemas y que Jódar continúe avanzando con la ventaja que nos dará tener un puesto de responsabilidad en una administración relevante… Me levantaré cada día pensando en qué más puedo hacer por Jódar y abriéndole las puertas que pueda… El único motivo por el que entré en política es por mi pueblo, para mí no existe más orgullo que ser Alcalde de Jódar, por eso esta decisión ha sido difícil. Pero estoy convencido de que este nuevo cargo sirve a los intereses de Jódar… Ha sido mi deseo, y del grupo de concejales del PSOE, que me sustituya Teresa García, una mujer valiente, con ganas de trabajar. Será la primera mujer Alcaldesa de nuestra democracia y estoy seguro de que me superará en todos los aspectos… Tere y yo, junto con nuestro extraordinario y preparado grupo de concejales socialistas, continuaremos trabajando para cumplir todos y cada uno de los compromisos adquiridos… Gratitud a mi pueblo por haberme dado su confianza como nunca antes se dio a ningún candidato. Cuatro veces consecutivas hemos ganado las elecciones los socialistas, con tres mayorías absolutas. El cariño, apoyo y afecto ha sido imprescindible para superar situaciones verdaderamente duras y difíciles… Hoy tenemos un ayuntamiento, un pueblo, muy distinto al que me encontré cuando tomé posesión como Alcalde y esa es mi mayor satisfacción”.