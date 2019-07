Podemos reprocha la no asistencia de los grupos políticos a la suspendida manifestación del pasado sábado

La responsable local justificaba la convocatoria para reprochar la actitud de los representantes políticos locales, por no asistir a la manifestación convocada por su fuerza política para el pasado sábado, en la que apenas acudía una quincena de personas, inscritos y simpatizantes de Podemos. Relacionando la situación con las propuestas de VOX. Pese a lo cual anunciaba nuevas movilizaciones, para otras fechas, “… Para reprochar la actitud de los representantes políticos de nuestro pueblo, cuando tienen que dar la cara por la mayoría social galduriense. Como todo el pueblo sabe, en la tarde del sábado día 13, la organización a la que represento convocó una concentración en defensa del ferrocarril convencional, ya que entendemos que, una vez más, los gobiernos aíslan y olvidan a nuestra provincia y a los pueblos, como el nuestro, entre otros… No tengo nada que reprochar a los ciudadanos y ciudadanas de Jódar, por la no asistencia a la concentración. Todo tiene una explicación. La desmovilización implantada por el señor alcalde, José Luis Hidalgo, trae, como consecuencia, la desprotección de los derechos de la gente sencilla, es decir, de la mayoría de Jódar. Esta actitud que tomo el alcalde, en su día, la estamos viendo ahora en los medios de comunicación, vemos como VOX pide al gobierno de la Junta listados de gente que defiende los derechos del colectivo LGTBI, para, supuestamente, incluirlos en sus listas negras… Ningún grupo político tuvo la dignidad de presentarse a la concentración. Ni Izquierda Unida, ni Ciudadanos, ni Partido Popular, ni Partido Socialista, ni el gobierno municipal. Entendemos que hay una utilización de la gente solo y exclusivamente con fines electoralistas… Nadie piense que porque en la tarde del pasado sábado no se llevará a cabo la concentración, que desde nuestra organización nos vamos a quedar parados. No vamos a consentir que nos roben nuestro futuro. No vamos a consentir que nuestros hijos no puedan utilizar el tren, como medio de transporte público, para desplazarse a sus centros de estudios, Universidad de Granada, Almería… Vamos a seguir llevando a cabo acciones pacíficas para frenar la intención de RENFE de suprimir las líneas ferroviarias convencionales, que traen desarrollo a la población, como a la nuestra. Suprimir los trenes convencionales trae consecuencias que las pagan los más débiles, como siempre… Entendemos que es una irresponsabilidad terrible de los dirigentes grupos políticos, mucho más grave la responsabilidad del alcalde y del equipo de gobierno. Es el futuro de su pueblo, el futuro de los jóvenes de Jódar, que está en juego. ¿Tenemos seguir permitiendo que nuestro pueblo se desplome?, ¿Tenemos que ver como nuestros jóvenes, formados, tienen que emigrarse a otros lugares de la geografía nacional, incluso internacional, para poder trabajar? Desde Podemos decimos ¡Basta ya! Y emplazamos, nuevamente, a toda la población, a nuevas asambleas populares y acciones de protesta, contra el ataque directo a nuestra deteriorada economía…”.

El que fuera dirigente del SAT, ahora como inscrito en el círculo Podemos Jódar, Andrés Bódalo, se reiteraba en los argumentos de la escasa movilización, “… Mucha gente se preguntará, ¿Y por qué Jódar no se moviliza?, y ¿Por qué Jódar no sale a la calle?... Hemos visto que en los últimos 8 años en Jódar, y yo sigo manteniéndolo, ha habido una persecución y unas ganas, por parte del equipo de gobierno, de desmovilizar a Jódar, en todos los sentidos, que lo ha conseguido. Porque la gente tiene miedo. Pero creo que es el momento, porque incluso el propio alcalde, recientemente, en los actos-mítines de campaña, hablaba de movilizar a Jódar si la residencia no se llevaba a cabo o cualquier cosa, iban a ser los primeros que iban a salir a Lacalle, a defender esto…”.

En cualquier caso, como en cada ocasión en la que tiene oportunidad, culpaba al equipo de gobierno socialista, del que considera retroceso de la ciudad, “… El equipo de gobierno, actualmente, aunque tenga la confianza, de nuevo, del pueblo, no hace nada por el pueblo. Y eso tiene unas consecuencias, y la gente no abre los ojos. Que es que hay un equipo de gobierno que no está por el pueblo. Está para una parte del pueblo, que es la minoritaria, para que tengan, más o menos, conservadores de lo poco que hay que se mantenga: la limpieza, el ayuntamiento, los funcionarios, algo de cultura… , pero el resto del pueblo, que somos la mayoría: trabajadores, jornaleros, empresarios, no le importamos. Y se lo decimos al equipo de gobierno, que no dejen ni un segundo de luchar por este pueblo. Igual que hemos hecho siempre todos. Que no dejen de luchar, que no se queden, solamente, en el bienestar suyo, de sus colaboradores, de sus amiguetes, de las pocas empresas que tienen en Jódar, que se están aprovechando del ayuntamiento, que lo vamos a denunciar. Pero con verdad, con documentos. Yo creo que, en Jódar, abrirle a la gente los ojos. Aquí hay mucha gente que se está aprovechando de este pueblo, porque el equipo de gobierno le favorece. Y sin embargo, el pueblo estamos discriminados. Y ante eso, vamos a tener que responder con seriedad y con firmeza. Este círculo está dispuesto a ello… En Jódar hemos asistido en los últimos años a un deterioro importante en todos los sentidos. Yo he dicho antes, hay una minoría privilegiada en este pueblo, empresas, familias concretas, equipo de gobierno, viven como reyes, y el pueblo está pasando hambre. Esos son los últimos, lo que podemos hacer de los 8 años de gestión…”.