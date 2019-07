Juan Fernández pide un careo en los juzgados

Nueva cita en los juzgados en el marco el proceso judicial abierto contra Juan Fernández tras la demanda interpuesta por el que fuera su partido, el Psoe, por una presunta apropiación indebida. En ocasión el motivo de la convocatoria atiende al "cara a cara" solicitado por la defensa de Fernández a fin de desmontar las declaraciones de miembros del Partido Socialista que sustentan la acusación contra él. En concreto, han sido llamados a participar en ese careo Luis Moya y Pilar Parra, como miembros de la anterior ejecutiva del Psoe linarense, y la administrativa, Dolores Minguez.

Un cara a cara que Fernández afronta "con la esperanza de que la representante de la administración de justicia sepa discernir donde esta la verdad". "Lo que queremos propiciar es un careo para que esos falsos testimonios que han dicho y van a repetir, me los digan a la cara a mi". Entiende que las declaraciones realizadas por las personas que han sido citadas este 16 de julio "han sido interesadas: por temor al despido, en otro caso para mantener cargo en la diputación, y en otro por querer un cargo que le habían ofrecido en Sevilla". Todo dice "al servicio de Susana Díaz, pues esto es la consecuencia de poner por delante los intereses de tu pueblo, no los propios como ellos están haciendo". Además, a su entrada en los juzgados Fernández ha sentenciado que "jamás ganarán, porque no me voy a dar por vencido. Si piensan que esto acaba aquí, van listos".