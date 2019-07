"Un juez dio la custodia a mi padre después de años de maltrato a mi madre"

Patricia sufrió los malos tratos de su padre hacia su madre durante 6 años. A pesar de que fue juzgado como maltratador, el juez consideró que todo se debía a un estado de enajenación de su madre e hizo un cambio de custodia.

"Los niños y las niñas que nacen en una casa en la que hay un maltratador y una madre sufrimos los maltratos en nuestras carnes", así es como Patricia empieza su entrevista en el programa Hoy por Hoy Madrid para contar su historia, que también ha recogido en un libro titulado "Ya no tengo miedo".

Después de que su madre se separase y denunciase a su pareja por malos tratos, comenzó para ella un duro proceso judicial en el que su madre intentaba mantenerla al margen en todo momento consiguiendo suavizar la situación. Tras años de lucha, un juez decidió que Patricia y su hermano debían de vivir con su progenitor, como ella prefiere decir "por ponerle un nombre", una situación que duró "tres meses de supervivencia", por considerar que era su madre la que intentaba que sus hijos no estuvieran con su padre.

A pesar de que habla del miedo muchas veces durante la entrevista, lo define como "un sesgo que no te deja ver con claridad", que "hay que dominar y que sirva como impulso", dice que es algo que ha sido muy significativo en su vida y por ello decidió titular así su historia, una historia, que está contando "no por un sistema judicial que me haya apoyado, sino por la suerte de tener a mi madre y que sobreviviese tanto física como mentalmente".

Patricia cree que es necesario contar su historia para hacer pública la situación que las víctimas de violencia de género, o supervivientes como ella prefiere llamarlas, y sus hijos, sepan que no están solos en esta lucha contra las injusticias del sistema judicial.