Vox en la primera comisión de Igualdad del Ayuntamiento: "No somos xenófobos, tenemos un problema con quienes incumplen las normas"

Vox ha aprovechado la primera comisión de Familias, Igualdad y Bienestar Social en el Ayuntamiento de Madrid para fijar su posición sobre la violencia machista o la acogida de inmigrantes. Su portavoz en esa comisión, la concejala Arántzazu Cabello, ha iniciado su intervención preguntado al nuevo delegado del área, el concejal de Ciudadanos, José Aniorte, por sus planes para la ciudad.

Cabello se ha presentado a sus compañeros declarando que en su formación "no quieren leyes que discriminen a los hombres" y que no son xenófobos sino que en su partido tienen "problemas con aquellos que incumplen las normas".

"En ningún caso aceptaré que cualquiera diga que estamos en contra de la violencia contra la mujer", ha dicho la edil, para después puntualizar que "Vox pone el foco en que es un tipo de violencia" la que se ejerce contra las mujeres pero esto se oculta, "como otras clases de violencia, como la dirigida a los menores y los ancianos".

"Hay mujeres asesinadas. Y hombres", ha declarado Cabello, tras insistir en que quieren buscar medidas de mejora contra todo tipo de violencia":

Sobre la acogida de inmigrantes, la concejal de extrema derecha ha criticado que la izquierda "ponga pancartas para decirles que vengan, para hacerles creer una realidad que luego no van a vivir". "No somos xenófobos", ha matizado, "sino que tenemos un problema con quienes incumplen las normas". "¿De dónde viene la xenofobia? De no cumplir las normas", ha lanzado después de referirse a aquellos "edificios y barrios que se llenan de gente que tienen que estar en otra situación".

La concejala también ha cuestionado el destino de las subvenciones a entidades sociales. "Vamos a exigir una auditoría", ha dicho.

Durante la comisión, la concejala de Más Madrid, Rita Maestre, ha reprochado al gobierno municipal que "dé cabida a las tensiones con su socio tercero", refiriéndose a Vox, para quitar las pancartas contra la violencia machista de los distritos de la capital. El delegado del área, José Aniorte, ha defendido que la nueva corporación actuará a través de los hechos y no de las pancartas. Aniorte ha asegurado que una "línea irrenunciable" del Gobierno municipal es no dar "ni un paso atrás" en violencia de género y ha avanzado un plan de quince prioridades que quiere diseñar con todos los grupos. Entre los diferentes puntos del proyecto están realizar campañas de prevención y sensibilización dirigidas a los jóvenes, mejorar la capacidad de detección temprana de la violencia machista en los Centros de Servicios Sociales de Atención Primaria, o elaborar un plan específico de empleo y formación para las víctimas de violencia de género y de explotación sexual. Todos los grupos se han mostrado dispuestos a reunirse con el Ayuntamiento para perfilar el plan.