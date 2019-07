Àlex Abrines: "Vengo a empezar de cero"

El nuevo jugador del Barça Àlex Abrines ha asegurado este lunes en su presentación que el proyecto blaugrana "pinta bien" gracias a fichajes como los de Nikola Mirotic o Cory Higgins que "tienen nombre", incluido el suyo después de pasar página a una mala época personal y optar por regresar al Palau para "disfrutar" de nuevo del baloncdesto.

"El equipo está hecho para ganarlo todo. El Barça siempre aspira a todos los títulos, este año los fichajes tienen más nombre y pinta bien la cosa. Es demasiado pronto para hablar de títulos, pero el objetivo es ganarlo todo", comentó en rueda de prensa.

Abrines, en su segunda etapa en el Barça, tiene claro que no quiere privilegios de ningún tipo a nivel personal. "Vengo a empezar de cero, que haya estado aquí no significa nada. En Oklahoma había mucha competición y es sana, ayuda a hacerte mejor a ti y al compañero y es lo que pasará en el Barcelona", auguró.

Quiso dar las gracias, eso sí, al club por la confianza puesta en él pero también por ayudarle e interesarse con él cuando estaba pasando malos momentos. "El Barça quiso ayudarme a superar la etapa, se preocupó. En febrero siempre han estado pidiendo por mí antes que por el jugador, dice mucho de esta organización", se sinceró.

Por ello el Barça estaba en el número uno de la lista de pretendientes. "No era la única opción, cuando salió que dejé Oklahoma hubo otros equipos que llamaron de la NBA y de Europa, pero el Barça tenía el primer puesto porque es un club que conozco y en el que sé que estaré a gusto, es el lugar idóneo porque sé lo que es disfrutar aquí", aportó.

"Estoy muy ilusionado de volver a la que durante cuatro años fue mi casa. Siempre me habéis tratado muy bien, y desde el primer momento en que pasó eso y quise volver, el Barça era mi primera opción. Necesitaba un sitio para volver a disfrutar del basket y no hay ningún otro sitio como el Barça para disfrutar", recalcó.

Además, regresa ambicioso y más preparado. "Sé que soy mejor jugador de lo que era hace tres años, tengo más cuerpo y físico, tiro más rápido. La capacidad de reacción y la toma de decisión ha mejorado mucho, y quedan aspectos por pulir. Tengo aquí una muy buena oportunidad los dos o tres próximos años. Trabajaré para ser mejor", aseguró.

Eso sí, sin ponerse presión alguna que no sea necesaria. "Si algo he aprendido en esta etapa es que la presión se la pone uno mismo y nunca es buena. Estoy centrado en mejorar, en volver a disfrutar del basket, y está claro que ganando se disfruta más. Quería volver y jugar en el Palau, me gustaría volver a sentir lo que sentía en mi primer etapa. Un Palau lleno, que gracias a la cúpula suena mucho y es difícil de jugar para los visitantes. Es algo que echo de menos", reconoció.

Por otro lado, negó tener cerrada para siempre la etapa en la NBA. "No cierro nunca puertas. He pasado una etapa, ahora viene la segunda etapa en el Barça y nunca se sabe. A lo mejor dentro de cinco años tengo una buena oportunidad (en la NBA) o estoy diez años aquí. No miro más allá de lo que tengo firmado y a intentar mejorar", señaló.

Y eso que, de momento, su paso por los Oklahoma City Thunder no fue bueno al final, cuando pidió salir de la franquicia y fue cortado después de pasar por una especie de depresión. "Queríamos enseñar en el vídeo eso, aunque me lo podía haber callado. Quería aportar algo a personas que pasen por una situación parecida, al final con familiares y amigos se sale adelante, da igual quien seas, Bill Gates o estar en el paro, que te puede pasar igual", comentó sobre el por qué de explicar su situación en un vídeo.